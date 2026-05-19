Η χώρα που έχει γίνει ο νέος ευρωπαϊκός προορισμός διακοπών: Φθηνότερη από Ισπανία και Ελλάδα (vid)

Οι παραλίες της Αλβανίας με τα κρυστάλλινα νερά και τις προσιτές τιμές προσελκύουν όλο και περισσότερους διεθνείς ταξιδιώτες, χρόνο με τον χρόνο.

Οι καλοκαιρινές διακοπές για όσους έχουν επιλέξει να πάρουν άδεια τον Ιούνιο βρίσκονται προ των πυλών. Συνήθως, η επιλογή του καταλύματος και του προορισμού γίνεται αρκετά νωρίς αν θέλει κανείς να βρει μια οικονομικά συμφέρουσα επιλογή.

Ωστόσο, για όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πού θα ταξιδέψουν, η σουηδική εφημερίδα Dagens προτείνει ένα μέρος που επιτρέπει την απόδραση από τον μαζικό τουρισμό χωρών όπως η Ισπανία, η Ελλάδα ή η Ιταλία: την Αλβανία.

Το συγκεκριμένο μέσο υπογραμμίζει ότι η χώρα προσφέρει τα ίδια γαλαζοπράσινα νερά με την Ελλάδα και μοιράζεται μια εντυπωσιακή ακτογραμμή παρόμοια με εκείνη της Κροατίας, ενώ διαθέτει νυχτερινή έξοδο για δείπνο και ατμόσφαιρα που θυμίζουν τον ιταλικό νότο.

Τιμές από το... 2014

Όσον αφορά το κόστος, διαβεβαιώνουν ότι οι τιμές «εξακολουθούν να μοιάζουν με μια νοσταλγική καρτ ποστάλ από το 2014». Οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες αυξάνουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη χώρα, καθώς θεωρούν ότι θα μπορούσε σύντομα να μετατραπεί από μια «μυστική όαση» σε έναν συμβατικό τουριστικό προορισμό.

Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα εστιάζει στην παραθαλάσσια περιοχή του Εξαμιλίου στους Αγίους Σαράντα, όπου τα νερά είναι τόσο κρυστάλλινα που πολλοί πιστεύουν ότι οι εικόνες έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

πιπλέον, στα παραθαλάσσια μαγαζιά μπορεί κανείς να απολαύσει ψητό ψάρι, κρύα μπύρα και μακαρονάδα με θαλασσινά χωρίς να χρειαστεί «να πουλήσει ένα νεφρό μετά το κολύμπι». Οι προσιτές τιμές της περιοχής έχουν οδηγήσει πολλούς να τη θεωρούν ήδη ως «τη νέα Κροατία».

Το μόνο αρνητικό

Στα αρνητικά στοιχεία, το σουηδικό μέσο επισημαίνει ότι, καθώς πρόκειται για μια χώρα που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως τουριστικά, πολλοί δρόμοι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να φαίνονται πρόχειρες ή αυτοσχέδιες.

Προτάσεις για πόλεις και ημερομηνίες

Κατά την πρόταση των προορισμών, ξεχωρίζουν περιοχές του νότου όπως η Χειμάρρα ή το Μπορς, όπου συναντά κανείς μικρές παραλίες, ήρεμους ρυθμούς ζωής, απλό φαγητό και τοπία μεγάλης ομορφιάς. Επίσης, συμβουλεύουν μια επίσκεψη στο Μπεράτι, μια πόλη που έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένας έξυπνος ταξιδιώτης θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο για να επισκεφθεί την Αλβανία, καθώς οι θερμοκρασίες είναι ευχάριστες και ο μαζικός τουρισμός δεν έχει φτάσει ακόμα στη χώρα.

