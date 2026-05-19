Απελάθηκε μετανάστης από τη Ρωσία επειδή άφησε σχόλιο στο διαδίκτυο κάτω από δερμάτινη φούστα

Άνδρας συνελήφθη απελάθηκε από τη Ρωσία επειδή άφησε σχόλιο για μία δερμάτινη φούστα στο διαδίκτυο.

Άνδρας από το Ουζμπεκιστάν συνελήφθη και τελικά απελάθηκε από τη Ρωσία, επειδή άφησε μια διαδικτυακή κριτική για γυναικεία δερμάτινη φούστα.

Στη Ρωσική Ομοσπονδία, το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ αναγνωρίζεται ως εξτρεμιστικό και είναι απαγορευμένο, επομένως οποιοδήποτε είδος συσχέτισης ή προώθησης μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Ένας νεαρός μετανάστης από το Ουζμπεκιστάν το διαπίστωσε αυτό με τον δύσκολο τρόπο, αφού αξιολόγησε μια γυναικεία δερμάτινη φούστα στο ίντερνετ.

«Υπέροχη φούστα», έγραψε και το πλήρωσε ακριβά

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο νεαρός άνδρας άφησε μια γραπτή κριτική για μια γυναικεία δερμάτινη φούστα, μαζί με μια φωτογραφία του στην οποία φορούσε το ένδυμα. Στην κριτική του έγραψε: «Υπέροχη φούστα! Κρύβει όχι μόνο τις ατέλειες της σιλουέτας μου, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι είμαι άνδρας».

Η φωτογραφία που φορούσε τη φούστα δεν έκρυβε, στην πραγματικότητα, το φύλο του και πιθανότατα δημοσιεύτηκε ως αστείο, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν το βρήκαν ιδιαίτερα αστείο.

Παρά το γεγονός ότι διέγραψε την κριτική του και τη συνοδευτική φωτογραφία, ο νεαρός μετανάστης συνελήφθη και κατηγορήθηκε για «προπαγάνδα μη παραδοσιακών σεξουαλικών προτιμήσεων μέσω της διάδοσης-δημοσίευσης πληροφοριών που στοχεύουν στην καλλιέργεια μη παραδοσιακών σεξουαλικών στάσεων και της ελκυστικότητας των μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο παραβάτης φέρεται να παραδέχτηκε την ενοχή του στο δικαστήριο, αλλά ζήτησε μόνο να του επιβληθεί πρόστιμο για το λάθος του και να μην απελαθεί, σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία.

Δυστυχώς για τον ίδιο, το δικαστήριο δεν διαπίστωσε ελαφρυντικά στοιχεία και τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε σε διοικητική κράτηση πέντε ημερών, μετά την οποία απελάθηκε αναγκαστικά από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

