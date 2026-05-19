«Πονοκέφαλος» για ΗΠΑ και Ευρώπη: Η Κίνα ανακάλυψε τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών που εξορύσσονται πιο εύκολα και φθηνά

Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος κοιτάσματος σπάνιων γαιών στα βορειοανατολικά της χώρας, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνότερο στην εκμετάλλευση.

Κινέζοι ερευνητές εντόπισαν ένα νέο, μεγάλο απόθεμα σπάνιων γαιών στις παγωμένες επαρχίες Χαϊλονγκτσιάνγκ και Τζιλίν.

Αυτή η ανακάλυψη φέρνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο απόκτησης αυτών των ορυκτών και διασφαλίζει την απόλυτη κυριαρχία του Πεκίνου σε πόρους που είναι απαραίτητοι για την τεχνολογία και την άμυνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντίο στις ακριβές και ρυπογόνες εξορύξεις

Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των στοιχείων εξαγόταν από κοιτάσματα στη νότια Κίνα. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης ζώνης είναι ότι το έδαφος είναι πολύ αργιλώδες, γεγονός που αναγκάζει τη χρήση περίπλοκων και ρυπογόνων χημικών διαδικασιών για την απελευθέρωση των υλικών.

Ωστόσο, σε αυτούς τους νέους σχηματισμούς του βορρά, τα ορυκτά είναι αναμεμειγμένα με άμμο και χαλίκι, ένα έδαφος που διαμορφώθηκε με φυσικό τρόπο από τους συνεχείς κύκλους ψύξης και απόψυξης της περιοχής. Αυτή η διαφορά είναι θεμελιώδης, καθώς επιτρέπει την εξόρυξη των πόρων με έναν τρόπο πολύ πιο γρήγορο, φθηνό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Υλικά που «κινούν» τον κόσμο

Οι λεγόμενες σπάνιες γαίες είναι μια ομάδα 17 βασικών ορυκτών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το δημήτριο, το νεοδύμιο ή το δυσπρόσιο. Σήμερα αποτελούν έναν από τους πυλώνες της σύγχρονης βιομηχανίας, καθώς είναι απαραίτητα για την κατασκευή από κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι μεγάλων μαγνητών, υπεραγωγών και προηγμένων στρατιωτικών εξοπλισμών.

Οι ειδικοί της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών επισημαίνουν πως αυτή η ανακάλυψη αλλάζει εντελώς τη ριζωμένη πεποίθηση στη χώρα, η οποία όριζε ότι τα βαρέα ορυκτά βρίσκονταν στον νότο και τα ελαφρά στον βορρά. Τώρα, η Κίνα διαθέτει προσβάσιμους και πρώτης κατηγορίας πόρους κατανεμημένους σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Ένας πονοκέφαλος για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Αυτή η ανακάλυψη έρχεται στο χειρότερο δυνατό σενάριο για τις δυτικές χώρες.

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη προσπαθούν απεγνωσμένα να αναζητήσουν νέες πηγές εφοδιασμού για να μην εξαρτώνται τόσο πολύ από τον ασιατικό γίγαντα και να διασφαλίσουν τις δικές τους αλυσίδες συναρμολόγησης, η Κίνα βρίσκει ακόμα καλύτερα κοιτάσματα εντός των συνόρων της, με τα οποία ενισχύει το παγκόσμιο μονοπώλιό της και καθιστά σαφές στη Δύση ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, θα πρέπει να συνεχίσει να εξαρτάται από αυτήν.

