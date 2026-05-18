Κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη: Έκαιγαν περιουσίες, απειλούσαν κατοίκους και άρπαξαν 586.000 ευρώ από επιδοτήσεις

Εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου σε χωριά του Ρεθύμνου, με απειλές, φθορές, εμπρησμούς και παράνομες επιδοτήσεις.

Καθεστώς φόβου σε κατοίκους της υπαίθρου του Ρεθύμνου φέρεται να είχε επιβάλει εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, αλλά και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ψευδών δηλώσεων για κοινοτικές επιδοτήσεις.

«Πέντε χρόνια είχα να πατήσω στην περιουσία μου»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν με εντάλματα συνολικά έξι άτομα, από τα οποία τα τρία φέρονται ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένα πρόσωπα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις συγγενείς, θείος και ανιψιοί, με τις απολογίες τους να έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου.

Το μέγεθος του φόβου που, σύμφωνα με καταγγελίες, είχε απλωθεί στην περιοχή αποτυπώνεται στη μαρτυρία κατοίκου από το Αμάρι. Ο άνδρας υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία για πέντε χρόνια, καθώς κάθε μήνυση για αγροζημιές συνοδευόταν, όπως λέει, από αντίποινα.

«Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί; Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου», ανέφερε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον απειλών, τραμπουκισμών και δολιοφθορών. Κατά την καταγγελία του, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο εκδίωκαν ανθρώπους από τις εκτάσεις τους, αλλά καλλιεργούσαν ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του ίδιου στον Άι Νικόλα τον Δικαστή, την εικόνα που στην κρητική παράδοση συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και τον όρκο τιμής. Όπως είπε, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εξελίξεις, πήγαν με ύποπτο στα Κεραμειά για να ορκιστεί μπροστά στην εικόνα του Αγίου. «Ορκίστηκε, αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι «τώρα έπεσαν οι μάσκες».

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συλλήψεις, έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία φέρονται να συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί και δρούσαν τουλάχιστον από το 2021. Με απειλές, άσκηση βίας και εκφοβιστικές συμπεριφορές, φέρονται να εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους, κατά την αστυνομία, περιλάμβανε καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς αντίτιμο, καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών, ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω ΟΣΔΕ, αλλά και παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες φέρεται να ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων και φθορά 134 ελαιοδέντρων, ως πράξεις αντεκδίκησης.

Οι παράνομες επιδοτήσεις και το οικονομικό σκέλος

Βαρύ είναι και το οικονομικό σκέλος. Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψε ότι μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις στο ΟΣΔΕ για ζωικό κεφάλαιο που, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατείχαν. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα από ευρωπαϊκά κονδύλια την περίοδο 2021 έως 2025 ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν στην Κρήτη, ενώ ο θείος τους φέρεται να συνελήφθη στην Αθήνα, σε νοσοκομείο, και αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, δύο γυναίκες σύζυγοι βασικών κατηγορουμένων και ένας άνδρας, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, ανεπιτήρητη βόσκηση, αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου, ζωοκλοπή, αγροτική φθορά, εμπρησμό, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

