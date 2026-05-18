Η μηχανή που θα φέρει επανάσταση στον κόσμο των κατασκευών: Ικανή να χτίσει σπίτι σε μία μόνο μέρα (vid)

Η τεχνολογία συνεχίζει να κάνει άλματα προόδου και η τελευταία εφεύρεση που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο ακούει στο όνομα Charlotte.

Οι εταιρείες Earthbuilt Technology και Crest Robotics ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του ρομπότ Charlotte, το οποίο έχει τη μορφή μιας γιγαντιαίας μηχανικής αράχνης με έξι πόδια.

Η μεγάλη του υπόσχεση είναι η πλήρως αυτόνομη ανέγερση μιας κατοικίας 200 τετραγωνικών μέτρων σε λιγότερο από μία ημέρα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εκτύπωσης που δεν απαιτεί τη χρήση τσιμέντου.

Τα απίθανα χαρακτηριστικά του: Ισοδυναμεί με 100 χτίστες

Σε αντίθεση με άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα, η συγκεκριμένη μηχανή αναλύει το έδαφος από μόνη της, κινείται σε ολόκληρη την περίμετρο του εργοταξίου και διορθώνει οποιαδήποτε απόκλιση χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Χάρη στα έξι πόδια του, το ρομπότ μπορεί να μετακινείται ελεύθερα χωρίς να εξαρτάται από ράγες ή περίπλοκες δομές στήριξης.

Οι δημιουργοί του υπολογίζουν ότι ο ρυθμός εργασίας αυτού του μηχανήματος ισοδυναμεί με εκείνον περίπου 100 χτιστών που εργάζονται ταυτόχρονα. Όταν ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξή του, θα ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή σπιτιών με ταχύτητες αδιανόητες για τα σημερινά δεδομένα, μειώνοντας δραματικά τους χρόνους αναμονής.

Οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες στον κλάδο

Αν και το ρομπότ Charlotte βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, η αγορά διαθέτει ήδη έναν ευρύ κατάλογο τεχνολογικών εργαλείων. Σήμερα υπάρχουν μηχανήματα που τοποθετούν χίλια τούβλα μέσα σε μία μόνο ημέρα, καθώς και τεράστιοι τρισδιάστατοι εκτυπωτές σκυροδέματος που μειώνουν την ανάγκη για εργατικό δυναμικό στο ένα πέμπτο.

Charlotte is a spider-inspired construction robot developed by Australian startups Crest Robotics and Earth Built Technology. It is designed to revolutionize building by using local raw materials instead of traditional cement.



— Space and Technology (@spaceandtech_) March 22, 2026

Στα πιο σύγχρονα εργοτάξια κάνουν επίσης την εμφάνισή τους εξωσκελετοί που βοηθούν τους εργάτες στη μεταφορά μεγάλου βάρους, αλλά και drones που χαρτογραφούν το έδαφος.

