Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε το νέο του κόμμα με ποδοσφαιρικό βίντεο: «Τώρα είναι η ώρα»

Στις 26 Μαΐου ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα ανακοινώσει και επίσημα το νέο του κόμμα, το οποίο έγινε γνωστό μέσω ποδοσφαιρικού βίντεο στο X.

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γνωστό ότι στις 26 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού κόμματος που σχεδιάζει και προετοιμάζει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το ποδοσφαιρικό βίντεο για το νέο κόμμα

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα οπτικό υλικό, στο οποίο πρωταγωνιστούν δύο παιδιά σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τα παιδιά φορούν αθλητικές φανέλες με τους αριθμούς «26» και «5», μια κίνηση που παραπέμπει με ξεκάθαρο συμβολισμό στην ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης του νέου πολιτικού φορέα, δηλαδή στις 26 Μαΐου.

Στο κείμενο της σχετικής του ανάρτησης, ο πρώην πρωθυπουργός δίνει το στίγμα της νέας του πολιτικής κίνησης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά τη φράση: «Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Ούτε νωρίς ούτε αργά,

τώρα είναι η ώρα. pic.twitter.com/glgqSsKLlO May 18, 2026

