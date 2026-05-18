Μακελειό στην Τουρκία: 17χρονος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο - Σκότωσε 4 και τραυμάτισε άλλους 8

Ο 17χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ αρχικά σε εστιατόριο και στη συνέχεια να συνέχισε να πυροβολεί ενώ διέφευγε.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από αιματηρή επίθεση στην περιοχή της Ταρσού, στην Κιλικία, όπου ένας 17χρονος φέρεται να σκότωσε τέσσερις ανθρώπους και να τραυμάτισε ακόμη οκτώ, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως Μ.Ο., μπήκε αρχικά σε εστιατόριο στην περιοχή Kadelli Dörtler και πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο. Από τα πυρά σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Σαμπρί Παν, και ο εργαζόμενος Αχμέτ Ερτζάν Τζάν.

Άνοιξε πυρ στο εστιατόριο και τράπηκε σε φυγή

Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο 17χρονος φέρεται να διέφυγε με όχημα και να συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή Kaburgediği σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι, ο οποίος εκείνη την ώρα έβοσκε ζώα.

Στη συνέχεια, στην περιοχή Yenimahalle, φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον οδηγό φορτηγού Αμπντουλάχ Κότζα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σπίτι του. Συνολικά, από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Ταρσού.

Οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της χωροφυλακής και της αστυνομίας, ενώ οι έρευνες γίνονται και με υποστήριξη από αέρος.

🔴Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/oIAUhAAmI3 May 18, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι αρχές έχουν αποκλείσει εισόδους και εξόδους της περιοχής, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικές δυνάμεις. Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται, καθώς ο 17χρονος παραμένει ασύλληπτος.

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο, με τουρκικά μέσα να μεταδίδουν ότι αρκετοί κατέρρευσαν στο άκουσμα της είδησης για τους νεκρούς.

Οι αρχές έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στα σημεία των επιθέσεων όσο και στο νοσοκομείο, ενώ η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μακελειό. Τα κίνητρα του 17χρονου παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.

Mersin’in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.



Olayın ardından kaçan şüpheli Metin Ö.’nün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. pic.twitter.com/eLYy5TIvlz — ENSONHABER (@ensonhaber) May 18, 2026

