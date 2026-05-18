Ατλάντα: «Χαοτική εισβολή» από άδεια Waymo – κάτοικοι μιλούν για δεκάδες διελεύσεις κάθε ώρα

Ανησυχία προκλήθηκε σε γειτονιά της Ατλάντα, όπου δεκάδες αυτόνομα οχήματα της Waymo κινούνται επανειλημμένα χωρίς επιβάτες, προκαλώντας κυκλοφοριακή αναστάτωση και ερωτήματα για την ασφάλεια.

Ανησυχητικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες εβδομάδες σε συνοικία της βορειοδυτικής Ατλάντα, όπου κάτοικοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη και μαζική παρουσία άδειων αυτόνομων οχημάτων της Waymo στους δρόμους τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα οχήματα εμφανίζονται κατά κύματα, κινούνται κυκλικά μέσα στη γειτονιά και επαναλαμβάνουν διαδρομές σε αδιέξοδους δρόμους, χωρίς να υπάρχει σαφής προορισμός ή επιβάτες.

Κάτοικοι περιγράφουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των διελεύσεων είναι εντυπωσιακός, με δεκάδες οχήματα να περνούν μέσα σε διάστημα μίας ώρας, δημιουργώντας εικόνα έντονης κυκλοφοριακής πίεσης σε κατά τ' άλλα ήσυχους δρόμους.

Η κατάσταση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όταν προσπάθεια περιορισμού της κίνησης με προειδοποιητική σήμανση φαίνεται πως είχε αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς τα οχήματα φέρεται να επιβράδυναν και να σταματούσαν προσωρινά, επιχειρώντας να επαναϋπολογίσουν τη διαδρομή τους.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ζητήματα ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή κυκλοφορούν παιδιά, οικογένειες και κατοικίδια, ενώ η συνεχής διέλευση των οχημάτων δημιουργεί έντονη όχληση.

Παρά τις αναφορές προς την εταιρεία και τις τοπικές αρχές, οι αντιδράσεις αρχικά ήταν περιορισμένες. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από τοπικά μέσα, η Waymo ανέφερε ότι το φαινόμενο σχετιζόταν με «σφάλμα δρομολόγησης», το οποίο έχει πλέον διορθωθεί.

