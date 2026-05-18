Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

Μια 24χρονη από το Μπρίστολ περιγράφει τον χρόνιο πόνο και τις δυσκολίες της καθημερινότητας λόγω υπερμεγέθους στήθους, ενώ ισχυρίζεται ότι της αρνήθηκαν πέντε φορές επέμβαση μείωσης στο NHS.

Μια 24χρονη μητέρα από το Μπρίστολ περιγράφει την ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητά της, υποστηρίζοντας ότι το εξαιρετικά μεγάλο στήθος της έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία, την κινητικότητά της και τη ζωή της ως μητέρα.

Η Σάρλοτ Ίνες δηλώνει ότι αντιμετωπίζει χρόνιο πόνο στην πλάτη, ο οποίος συνδέεται με διάγνωση κύφωσης, μια πάθηση που προκαλεί καμπύλωση της σπονδυλικής στήλης και, σε σοβαρές περιπτώσεις, έντονη δυσκαμψία και δυσκολία στην αναπνοή, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το στήθος της, μεγέθους 32HH και βάρους περίπου 5 κιλών, δυσχεραίνει ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι με τον μικρό της γιο ή την άσκηση. Όπως αναφέρει, ο πόνος και η σωματική καταπόνηση την έχουν οδηγήσει ακόμη και στη χρήση νάρθηκα στο σπίτι.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις της, η 24χρονη ισχυρίζεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) έχει απορρίψει πέντε φορές το αίτημά της για επέμβαση μείωσης στήθους, επικαλούμενο ανεπαρκή στοιχεία. Η ίδια αναφέρει ότι το κόστος ιδιωτικής επέμβασης φτάνει περίπου τις 8.500 λίρες.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της αρμόδιας υγειονομικής αρχής επισημαίνει ότι τα αιτήματα για τέτοιου είδους επεμβάσεις αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων ιατρικών κριτηρίων, με στόχο τη δίκαιη κατανομή των πόρων και την ιεράρχηση των περιστατικών με βάση την ανάγκη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, η μείωση στήθους μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πόνος σε πλάτη, ώμους ή αυχένα, δερματικοί ερεθισμοί, δυσκολία στην άσκηση ή ψυχολογική επιβάρυνση.

