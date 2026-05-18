Ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν: Οι βρετανικές αρχές σταματούν τις έρευνες

Η μητέρα του Μπεν Νίνταμ πληροφορήθηκε από τις βρετανικές αρχές πως θα σταματήσουν τις έρευνες για τον εξαφανισμένο γιο της.

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ και συντριβής βρίσκεται η Κέρι Νίνταμ, η μητέρα του μικρού Μπεν που εξαφανίστηκε από το ελληνικό νησί της Κω πριν από 35 χρόνια, μετά την επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ πως σταματά τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών τον Ιούλιο του 1991, όταν χάθηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος έξω από μια αγροικία την οποία ανακαίνιζαν οι παππούδες του στο χωριό Ηρακλής της Κω.

«Παλεύουμε επί 35 χρόνια. Αυτό είναι καταστροφικό βήμα προς τα πίσω»

Η 51χρονη σήμερα Κέρι, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά το παιδί της, έκανε λόγο για μια καταστροφική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή της προς την εφημερίδα The Mirror, η βρετανική αστυνομία ανέφερε: «Παραμένουμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές εάν προκύψουν νέα στοιχεία και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ακολουθούνται οι κατάλληλες και ενδεδειγμένες διαδικασίες».

Η Κέρι Νίνταμ, ξεσπώντας σε δάκρυα, δήλωσε στην εφημερίδα: «Για σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να βρούμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη δρόμοι προς διερεύνηση. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω». Η ίδια απέστειλε ήδη επιστολή προς τη βρετανική κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβασή της για την ανατροπή της απόφασης.

Οι δύο θεωρίες για την εξαφάνιση του μικρού Μπεν και το τεστ DNA

Η υπόθεση εξετάστηκε αρχικά από την ελληνική αστυνομία, μέχρι το 2011 όταν ενεπλάκησαν οι βρετανικές αρχές. Έκτοτε, η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ πραγματοποίησε δύο μεγάλης κλίμακας έρευνες στην αγροικία όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο Μπεν, την πρώτη το 2011 και τη δεύτερη το 2016.

Ο επικεφαλής των ερευνών, Επιθεωρητής Τζον Κάζινς, είχε διατυπώσει παλαιότερα την εκτίμηση ότι ο Μπεν έπεσε θύμα ατυχήματος κοντά στην αγροικία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ποτέ καμία ακλόνητη απόδειξη που να στηρίζει αυτή τη θεωρία, με τη μητέρα του να πιστεύει σταθερά ότι το παιδί της έπεσε θύμα απαγωγής.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, πολλά άτομα εμφανίστηκαν ισχυριζόμενα ότι είναι το χαμένο παιδί, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Κέρι αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί της μια άγνωστη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε υιοθετηθεί παράνομα όταν ήταν παιδί και μοιάζει ακριβώς με τις ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες για την πιθανή σημερινή εμφάνιση του Μπεν. Ο συγκεκριμένος άνδρας δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί σε εξέταση DNA, με την οικογένεια να περιμένει τις διαδικασίες μέσω της Interpol.

