Σταύρος Φλώρος: Το πρώτο συγκινητικό βίντεο μέσα από το νοσοκομείο μετά τον ακρωτηριασμό

Ο Σταύρος Φλώρος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μάνο Μαλλιαρό.

Το πρώτο του βίντεο μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε στα social media ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor εμφανίστηκε συγκινημένος, αλλά χαμογελαστός, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι του έχουν στείλει μηνύματα αγάπης και στήριξης τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τον ίδιο να τονίζει πως αυτή η αγάπη του έχει δώσει δύναμη.

Το «ευχαριστώ» και η αναφορά στον Μάνο

Στο μήνυμά του, ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά και πως εκτιμά βαθιά ακόμη και την πιο μικρή κίνηση συμπαράστασης. «Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συμπαίκτη και φίλο του, Μάνο Μαλλιαρό, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια με πολύ συγκινητικά λόγια. Όπως είπε, όσα τους ενώνουν πλέον δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς, τονίζοντας πως από εδώ και πέρα τον θεωρεί οικογένειά του.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου, ό,τι και να πω είναι λίγο πραγματικά. Αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα», ανέφερε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε πως το «ευχαριστώ» είναι λίγο μπροστά στην αγάπη που έχει δεχθεί. Παράλληλα, χαρακτήρισε όσα βιώνει ως «θαύμα» και ευχαρίστησε όλους όσοι, όπως σημείωσε, του χάρισαν ξανά το χαμόγελό του.

Ολόκληρο το μήνυμα του Σταύρου Φλώρου:

«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα. Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα».

