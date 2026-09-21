Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

Νέα πρόσωπα, γνωστά επώνυμα που θα συζητηθούν.

Οι νέες σειρές βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως και οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν ρόλους και αποδεικνύουν το υποκριτικό τους ταλέντο. Ηχηρά ονόματα του θεάτρου και της τηλεόρασης συναντούν το νέο «αίμα», που αναμένεται να απασχολήσει και να συζητηθεί. Στην εν λόγω κατηγορία, μάλιστα, συναντάμε και κόρες επωνύμων που τραβούν το ενδιαφέρον και το κοινό τις γνωρίζει καλύτερα μέσα από τις δουλειές τους.

Η Μαριάννα Κιμούλη έχει χαράξει ήδη τον δικό της δρόμο στην τέχνη της υποκριτικής, με συνεργασίες που έχουν ξεχωρίσει. Φέτος, την συναντάμε στη μεγάλη παραγωγή του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα», όπου παίζει τη Μαρκέλλα, ένα ήρεμο, όμορφο κορίτσι, με μια έμφυτη αθωότητα και καθαρότητα στην ψυχή της. Στη ζωή της εμφανίζεται με αναπάντεχο τρόπο ο Μανούσος, ένας άντρας που ταυτόχρονα την έλκει και την τρομάζει, ενώ σύντομα θα γνωρίσει και τον Σήφη και η κατάσταση θα γίνει περίπλοκη.

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