Πάμε όλοι μαζί σε ένα «Κάμπινγκ» (vid)

Το Gazzetta παρακολούθησε τα δύο πρώτα επεισόδια τoυ «Κάμπινγκ (Δευτέρα με Τετάρτη 21:00), της νέας κωμικής σειράς του Mega.

Τα Ημισκούμπρια το έλεγαν έτσι: «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία…». Κι αν ο Πρύτανης, ο Μιθριδάτης και ο Μεντζέλος ήξεραν τι έλεγαν από την πρώτη στιγμή, «30 χρόνια επιτυχίες» ήταν αυτές», εμείς θα τους ακολουθήσουμε και θα πούμε «Πάμε όλοι μαζί σε ένα κάμπινγκ…». Ελάτε μόνοι σας, με τη θεία τη Λία, με τον κολλητό σας ή και με έναν γνωστό σας. Με τα παιδιά σας, με τον σύζυγο, με την ερωμένη και με τη γιαγιά σας που έχει ανάγκη από μπάνια και ξεκούραση στον καθαρό αέρα. Ελάτε ακόμα κι αν είστε κυνηγημένοι, αγχωμένοι και με έναν σάκο φράγκα φορτωμένοι…

Αν έρθετε στο «Κάμπινγκ» μην προσπαθήσετε να το παίξετε ο κύρης του σπιτιού, αυτά δεν πιάνουν πια και θα φανείτε κακομοίρης [σ.σ συνεχίζουμε με τα Ημιζ]. Και μην πείτε στον γιο σας έλα να παίξουμε μπάσκετ τον Γκάλη. Λάθος. Εν έτει 2026 πείτε τους καλύτερα για Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρον Τζέιμς. Βέβαια, σε αυτόν τον χώρο αναψυχής μπορείτε να κάνετε πράγματα που θα σας χαλαρώσουν και θα σας διασκεδάσουν. Πάρτε, λοιπόν, τη μαγική τσατσάρα, φτιάξτε μαλλί, γυαλίστε παπούτσι, αγοράστε παγωμένη μπίρα από το μίνι μάρκετ της κυρίας Νίτσας και ετοιμαστείτε για τη φετινή κωμωδία του Mega, το «Κάμπινγκ».

Κωμωδία με μαύρο χιούμορ και περιπέτεια



Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο «Embassy Theater», το Mega διοργάνωσε τη δημοσιογραφική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς «Κάμπινγκ». Η βασικότερη σκέψη μας, πριν καν οργανωθεί η εκδήλωση, ήταν αυτή: θα μας κάνει να γελάσουμε; Όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους και τα φώτα άναψαν, το χειροκρότημα ήταν θερμό και η διάθεσή μας ανεβασμένη. Η αποστολή των συντελεστών είχε πετύχει. Ξέρετε, σε μια κωμωδία το ζητούμενο είναι να βγει αβίαστο γέλιο χωρίς χοντράδες και χυδαιότητες και την ίδια στιγμή να μείνει αμείωτος ο ρυθμός της ιστορίας, η πλοκή να είναι σαφής και οι χαρακτήρες να έχουν κάτι από τον μέσο άνθρωπο και την «τρέλα» του.

Το «Κάμπινγκ», βασισμένο στην ομώνυμη σειρά του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη, είναι κωμωδία που συνδυάζει την περιπέτεια, το μαύρο χιούμορ και έναν ρομαντισμό που στέκεται δίπλα στην πονηριά. Το σενάριο (Έλενα Σολωμού, Κωστής Παπαδόπουλος) δείχνει καλά δομημένο πάνω σε μια ισχυρή βάση: την προσπάθεια του μέσου ανθρώπου να τα καταφέρει, να πάει κόντρα σε όσα τον καταπιέζουν και τον ακυρώνουν. Η σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη εξασφαλίζει τον καλό ρυθμό και το σφρίγος της ιστορίας που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Σε αυτό παίζει, φυσικά, ρόλο το προσεγμένο μοντάζ και η διεύθυνση φωτογραφίας του Θωμά Βαρβία. Στα θετικά μπαίνει και η δουλειά σε επίπεδο σκηνογραφίας (Δημήτρης Κατσίκης). Τα σκηνικά, που φτιάχτηκαν σε εξωτερικό χώρο, προσθέτουν σημαντικά στην αληθοφάνεια της μυθοπλαστικής ιστορίας. Δεν θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα αν το σίριαλ γυριζόταν σε στούντιο…

Καλές ερμηνείες



Το συγκεκριμένο σενάριο απαιτεί άμεση και ουσιαστική σκηνοθετική καθοδήγηση και φυσικά δυνατές ερμηνείες. Ο μυθοπλαστικός κόσμος δεν μπορεί να μείνει μόνο στη ζωντάνια του γραπτού λόγου, χρειάζεται την ανθρώπινη παρέμβαση και την ενέργεια των ηθοποιών. Η ιστορία είναι απλή: λογιστής υπάλληλος, διαρκώς φοβισμένος, συνεσταλμένος, καταπιεσμένος, κάνει δουλειές εκτός γραφείου για να βελτιώσει, προφανώς, το βιοτικό του επίπεδο. Κατά πως φαίνεται βοηθά κάποιον εγκληματία να ξεπλύνει χρήματα. Η τελευταία συναλλαγή που βλέπουμε του αποφέρει ένα σάκο με 600 χιλιάδες ευρώ! Η γυναίκα του τον έχει εγκαταλείψει. Αποφασίζει, λοιπόν, να πάρει τα χρήματα και να πάει με τα δυο του παιδία στο «Κάμπινγκ» που έχει το όνομα Ο άλλος κόσμος. Όταν φτάσει εκεί θα αρχίσει να γνωρίζει τη μικρή κοινωνία του κάμπινγκ. Και από δω ξεκινάνε όλα τα ανατρεπτικά, κωμικά και περιπετειώδη.

Το σύνολο των ηθοποιών στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Έμπειροι και με γνώση των ρυθμών και των κωδικών της κωμωδίας αναδεικνύουν το ανάγλυφο της σεναριακής ιστορίας και της σκηνοθετικής προσέγγισης. Καθαροί χαρακτήρες που όλοι κουβαλάνε κάτι το μυστηριώδες, όλοι με την «τρέλα» του και όλοι έτοιμοι να σε κάνουν να γελάσεις. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να κρύψουμε την αδυναμία μας στους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου. Αμφότεροι με τη λιτότητα και την εκφραστικότητά τους κέρδισαν το δυνατό μας γέλιο. Κι αν έχουν ξαναβρεθεί σε παρόμοιες ερμηνευτικές καταστάσεις (Singles, L.A.P.D), εδώ η ερμηνευτική τους συμπεριφορά είναι ιδανική για τον κόσμο και την ιστορία του «Κάμπινγκ». Αυτή η κωμική σειρά φαίνεται ότι έχει πολλές ωραίες στιγμές να μας δώσει και θα την ακολουθήσουμε.

INFO

«Κάμπινγκ»



Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση - Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE - Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: Alter Ego Media - Mega

