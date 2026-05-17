Μάζευε κουτάκια για 7 χρόνια και αγόρασε σπίτι - Πώς εξοικονόμησε πάνω από 41.000 ευρώ

Ο Αυστραλός Ντέμιαν Γκόρντον ανακύκλωσε περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια μέσα σε επτά χρόνια και κατάφερε να αγοράσει το δικό του σπίτι.

Μια συνήθεια που ξεκίνησε ως οικολογική πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε πραγματική επένδυση ζωής για έναν άνδρα στην Αυστραλία, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ απλώς συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας κουτάκια και μπουκάλια.

Ο Ντέμιαν Γκόρντον αφιέρωσε επτά χρόνια από τη ζωή του στη συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευασιών, εξοικονομώντας συνολικά περίπου 46.000 δολάρια Αυστραλίας - ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 41.000 ευρώ.

Από το 2017 έως το 2024, ο Γκόρντον συγκέντρωνε καθημερινά κουτάκια και μπουκάλια από δρόμους, παραλίες και μουσικά φεστιβάλ, αξιοποιώντας το πρόγραμμα επιστροφής χρημάτων «Return and Earn» της Νέας Νότιας Ουαλίας, μέσω του οποίου οι πολίτες λαμβάνουν 10 σεντς για κάθε συσκευασία που ανακυκλώνουν.

Συνολικά, κατάφερε να συλλέξει περισσότερα από 450.000 αντικείμενα, μετατρέποντας σταδιακά την ανακύκλωση σε έναν τρόπο αποταμίευσης που τελικά του επέτρεψε να κάνει το μεγάλο βήμα: να πληρώσει την προκαταβολή για μια μικρή κατοικία με δύο υπνοδωμάτια κοντά στη θάλασσα.

Παράλληλα με την κανονική του εργασία, ο Γκόρντον συμμετείχε εθελοντικά σε μουσικά φεστιβάλ, όπου εντόπιζε τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, συχνά συγκέντρωνε όχι μόνο κουτιά και μπουκάλια αλλά και αντικείμενα που είχαν εγκαταλείψει οι επισκέπτες, όπως καπέλα, φωτιστικά ή ακόμη και τρόφιμα.

Σήμερα ζει στο νέο του σπίτι, το οποίο συνεχίζει να εξοπλίζει με ανακυκλωμένα ή μεταχειρισμένα αντικείμενα, ενώ σκοπεύει να συνεχίσει τη συλλογή ανακυκλώσιμων προκειμένου να αποπληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα του δανείου του.

Η ιστορία του έχει προκαλέσει αίσθηση στην Αυστραλία, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί, με συνέπεια και επιμονή, να οδηγήσει σε έναν σημαντικό προσωπικό στόχο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ