Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Βουλγαρία κατακτάει την Eurovision. Στη 10η θέση τερμάτισε η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla.

Tα σάρωσε όλα η Βουλγαρία και κατέκτησε για πρώτη φορά την Eurovision. Βγήκε πρώτη και στις επιτροπές και στο κοινό, άφησε 2ο το Ισραήλ και πανηγύρισε.

Ο Akylas, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η εμφάνιση, η ερμηνεία αλλά και η ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία κέρδισαν τις εντυπώσεις των κριτικών επιτροπών και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Αντιγόνη και το τραγούδι «Jalla», ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική της πορεία στη 18η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας αποσπάσει συνολικά 75 βαθμούς.

Η διεθνής ομάδα πίσω από το «Bangaranga»

Στο δημιουργικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης ξεχώρισε και το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο φέρει την υπογραφή μιας ισχυρής διεθνούς ομάδας. Εκτός από την ίδια τη Dara, στη συνθετική ομάδα συμμετέχουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir, καθώς και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή για τις μεγάλες επιτυχίες της στον χώρο της K-Pop μουσικής.

H συνολική βαθμολογία των 25 χωρών

Βουλγαρία – 516 Ισραήλ – 343 Ρουμανία – 296 Αυστραλία – 287 Ιταλία – 281 Φινλανδία – 279 Δανία – 243 Μολδαβία – 226 Ουκρανία – 221 Ελλάδα – 220 Γαλλία – 158 Πολωνία – 150 Αλβανία – 145 Νορβηγία – 134 Κροατία – 124 Τσεχία – 113 Σερβία – 90 Μάλτα – 89 Κύπρος – 75 Σουηδία – 51 Βέλγιο – 36 Λιθουανία – 22 Γερμανία – 12 Αυστρία – 6 Ηνωμένο Βασίλειο -1

