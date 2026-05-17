Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια της Eurovision: Εκτός βάθρου και 10ος ο Akylas (vid)
Tα σάρωσε όλα η Βουλγαρία και κατέκτησε για πρώτη φορά την Eurovision. Βγήκε πρώτη και στις επιτροπές και στο κοινό, άφησε 2ο το Ισραήλ και πανηγύρισε.
Από την άλλη, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla και το «Ferto» τερμάτισε στη 10η θέση.
O Αkylas στη 10η θέση της Eurovision
Ο Akylas, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto», συγκέντρωσε συνολικά 220 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η εμφάνιση, η ερμηνεία αλλά και η ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία κέρδισαν τις εντυπώσεις των κριτικών επιτροπών και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.
Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος, η οποία εκπροσωπήθηκε από την Αντιγόνη και το τραγούδι «Jalla», ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική της πορεία στη 18η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας αποσπάσει συνολικά 75 βαθμούς.
Η διεθνής ομάδα πίσω από το «Bangaranga»
Στο δημιουργικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης ξεχώρισε και το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο φέρει την υπογραφή μιας ισχυρής διεθνούς ομάδας. Εκτός από την ίδια τη Dara, στη συνθετική ομάδα συμμετέχουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker Monoir, καθώς και η Νορβηγίδα δημιουργός Anne Judith Stokke Wik, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή για τις μεγάλες επιτυχίες της στον χώρο της K-Pop μουσικής.
H συνολική βαθμολογία των 25 χωρών
- Βουλγαρία – 516
- Ισραήλ – 343
- Ρουμανία – 296
- Αυστραλία – 287
- Ιταλία – 281
- Φινλανδία – 279
- Δανία – 243
- Μολδαβία – 226
- Ουκρανία – 221
- Ελλάδα – 220
- Γαλλία – 158
- Πολωνία – 150
- Αλβανία – 145
- Νορβηγία – 134
- Κροατία – 124
- Τσεχία – 113
- Σερβία – 90
- Μάλτα – 89
- Κύπρος – 75
- Σουηδία – 51
- Βέλγιο – 36
- Λιθουανία – 22
- Γερμανία – 12
- Αυστρία – 6
- Ηνωμένο Βασίλειο -1