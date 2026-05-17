Eurovision 2026: Οι δύο Έλληνες πίσω από τη νίκη της Βουλγαρίας με το «Bangaranga»

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη έβαλαν ελληνική «σφραγίδα» στη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision 2026 με το «Bangaranga» της Dara.

Μπορεί η Ελλάδα να ολοκλήρωσε την πορεία της στη Eurovision 2026 στη 10η θέση με τον Akylas και το «Ferto», ωστόσο η φετινή νίκη της Βουλγαρίας είχε έντονο ελληνικό αποτύπωμα.

Πίσω από το «Bangaranga» της Dara, που κατέκτησε την κορυφή του διαγωνισμού στη σκηνή της Βιέννης, βρέθηκαν δύο γνώριμα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής: ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτώρια Χαλκίτη.

O Δημήτρης Κοντόπουλος

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συμμετείχε στη σύνθεση του τραγουδιού μαζί με την Anne Judith Stokke Wik, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη σχέση του με τη Eurovision. Από τις συνεργασίες του με κορυφαία ελληνικά ονόματα μέχρι τις διεθνείς συμμετοχές στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ο γνωστός δημιουργός έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη pop μουσική.

Η πορεία του στη Eurovision ξεκίνησε δυναμικά το 2006, όταν το «Welcome to the Party» άνοιξε τον ημιτελικό της διοργάνωσης στην Αθήνα. Ακολούθησαν συμμετοχές όπως το «Shady Lady» της Ani Lorak το 2008, το ελληνικό «This Is Our Night» το 2009, αλλά και το «Hold Me» για το Αζερμπαϊτζάν το 2013. Το 2017 ανέλαβε, έπειτα από πρόταση της ΕΡΤ, τη σύνθεση της ελληνικής συμμετοχής με τη Demy.

Μιλώντας για το φετινό νικητήριο τραγούδι, ο συνθέτης εξήγησε πως ο τίτλος «Bangaranga» αποτελεί επινόηση της ίδιας της Dara και συμβολίζει την απελευθέρωση από τους προσωπικούς «δαίμονες». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της Βουλγάρας τραγουδίστριας στη σκηνή, σημειώνοντας ότι απέδωσε στο μέγιστο όλα όσα είχαν δουλέψει στην προετοιμασία.

Η Βικτώρια Χαλκίτη

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Βικτώριας Χαλκίτη, η οποία είχε αναλάβει τη φωνητική προετοιμασία της Dara, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά επί σκηνής. Η ίδια, μιλώντας μετά τη νίκη, περιέγραψε το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στην αποστολή της Βουλγαρίας, τονίζοντας πως η ομάδα δεν είχε επικεντρωθεί ούτε στα στοιχήματα ούτε στις προβλέψεις.

Η γεννημένη το 1973 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, Βικτώρια Χαλκίτη, διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Eurovision, έχοντας συμμετάσχει ως vocalist και vocal coach σε αρκετές ελληνικές αλλά και ξένες συμμετοχές από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα. Παράλληλα, έχει καταγράψει σημαντική πορεία στη δισκογραφία και στη φωνητική διδασκαλία, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής.

