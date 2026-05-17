Eurovision 2026: «Σάρωσε» η ΕΡΤ στην τηλεθέαση - Άγγιξε το 83,8% ο τελικός!

Η Eurovision 2026 χάρισε στην ΕΡΤ εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης, με τον μεγάλο τελικό να ξεπερνά το 83% στο δυναμικό κοινό κατά την ανακοίνωση του νικητή.

Αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν ο τελικός της Eurovision 2026, με την ΕΡΤ να καταγράφει εντυπωσιακές... επιδόσεις και να αφήνει πίσω κάθε ανταγωνιστικό πρόγραμμα της prime time ζώνης.

Ο ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων τηλεθεατών το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, σημειώνοντας 72,1% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 και 69,6% στο γενικό σύνολο.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε τη στιγμή της ανακοίνωσης του νικητή, όταν τα ποσοστά τηλεθέασης εκτοξεύθηκαν στο 83,8% στο δυναμικό κοινό και στο 82,6% στο σύνολο των τηλεθεατών, επιβεβαιώνοντας πως η αγωνία της ψηφοφορίας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημειώθηκαν και κατά την εμφάνιση του Akylas στη σκηνή της Eurovision, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει 74,8% στο δυναμικό κοινό και 68,6% στο γενικό σύνολο.

Παρά τα εντυπωσιακά φετινά ποσοστά, το απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της Eurovision στην Ελλάδα εξακολουθεί να ανήκει στην Άννα Βίσση, όταν ο τελικός της διοργάνωσης στην Αθήνα είχε φτάσει το 82,6% στο σύνολο του κοινού. Πολύ κοντά βρίσκεται και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία είχε σημειώσει μέσο όρο 82,3% τη χρονιά της νίκης της Ελλάδας το 2005.

