Μια ολόκληρη ημέρα ποδοσφαίρου στην Πλατεία Συντάγματος

Από το πρωί: τουρνουά, θρύλοι του αθλήματος, masterclasses, παιχνίδια για το κοινό και ζωντανές εκπομπές

Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 19:00, η Πλατεία Συντάγματος γεμίζει ποδόσφαιρο με ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται παράλληλα σε δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα. Το Football Unity Festival του ΠΣΑΠΠ δίνει τη σκυτάλη από τις ακαδημίες και το ποδόσφαιρο γυναικών στο ΠΣΑΠΠ All Star, ενώ στο δεύτερο γήπεδο το κοινό συμμετέχει σε challenges, masterclasses και παιχνίδια για όλη την οικογένεια.

Από τις ακαδημίες στους ΠΣΑΠΠ Legends

Η αγωνιστική δράση στο Γήπεδο Α ανοίγει με το Τουρνουά Ακαδημιών. Οι Falcons του Κώστα Κατσουράνη, η Hellinicon FC by Demis Nikolaidis, οι Thunders, ο Αστέρας Βύρωνα, η Pathiakakis FC, ο Χαραυγιακός, καθώς και η ομάδα της Action Aid και της Οργάνωσης ΓΗ ανοίγουν την αυλαία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να μας φέρει όλους πιο κοντά.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το Τουρνουά Γυναικών – ΠΣΑΠΠ Women. Οι αρχηγοί Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιάνα Κιάμου, Στέλλα Ντζάνη και Αντωνία Κριεζή επιλέγουν τις ομάδες τους και υπόσχονται γκολ και θέαμα! Μαζί τους, μεταξύ άλλων, θα βρεθούν οι Βασιλική Μοσχοφίδου και Μαρίνα Τσιρούλη.

Μετά το τουρνουά γυναικών, η σκυτάλη περνά στα παιδιά και τις οικογένειες, καθώς το Γήπεδο Α ανοίγει για ελεύθερο παιχνίδι, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γίνει ενεργό μέρος της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Το απόγευμα, τα βλέμματα στρέφονται στο ΠΣΑΠΠ All Star, με την προθέρμανση και την παρουσίαση των ομάδων να ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις κορυφαίες στιγμές της ημέρας, το Τουρνουά Ανδρών. Στην καρδιά της Αθήνας θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στα ελληνικά γήπεδα και έχουν χαρίσει στο φίλαθλο κοινό μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο φτιάχνουν τις ομάδες τους κι επιστρέφουν στο γήπεδο, δίνοντάς τους την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τους απολαύσουν ξανά με την μπάλα στα πόδια. Μαζί τους, μεταξύ άλλων, οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Βαγγέλης Μόρας, Νίκος Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, Χρήστος Αραβίδης, Άρης Σοϊλέδης, Κοσμάς Τσιλιανίδης, Άντονι Μουνιέ, Γιάννης Σκοπελίτης, Πάτρικ Ογκουνσότο, Άγγελος Ζαφειράκης και Δημήτρης Μπενετάτος. Πρωταθλητές Ευρώπης, διεθνείς ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος θα βρεθούν αυτή τη φορά στην Πλατεία Συντάγματος, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γενεών που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights του Football Unity Festival.

@ ΠΣΑΠΠ Football Unity Festival

Masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους

Στο Γήπεδο Β – Fan Zone η δράση ξεκινά από νωρίς, με τα Skills Challenges και το Human Table Football να δίνουν στο κοινό τη δυνατότητα να μπει στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει masterclass ποδοσφαίρου γυναικών, με τεχνική και ασκήσεις για κορίτσια 8–14.

Ακολουθεί το masterclass για αγόρια, με ασκήσεις πάσας, σουτ και ντρίμπλας, το οποίο θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με το Family Skills Challenge με Human Table Football και Football Darts.

Το πρόγραμμα του Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

10:00 | Έναρξη Football Unity Festival – άνοιγμα γηπέδων, Fan Zone και περιπτέρων

10:00 – 12:30 | Τουρνουά Ακαδημιών στο Γήπεδο Α / Skills Challenges στο Γήπεδο Β

12:00 – 13:00 | Masterclass ποδοσφαίρου γυναικών στο Γήπεδο Β

12:30 – 13:30 | Τουρνουά Γυναικών – ΠΣΑΠΠ Women στο Γήπεδο Α

13:00 – 13:30 | Masterclass ΠΣΑΠΠ «Μαθήματα από τους Πρωταθλητές» στο Γήπεδο Β

13:30 – 19:00 | Football Skills Challenge κοινού / Human Table Football & Football Darts στο Γήπεδο Β

16:00 – 16:30 | Προθέρμανση ΠΣΑΠΠ All Stars & παρουσίαση ομάδων στο Γήπεδο Α

16:30 – 19:00 | Τουρνουά Ανδρών – ΠΣΑΠΠ All Stars στο Γήπεδο Α

19:00 | Απονομές και λήξη του Festival

Οι προσωπικότητες που θα δώσουν το «παρών»

Η ημέρα θα συγκεντρώσει στην καρδιά της Αθήνας σημαντικές προσωπικότητες από διαφορετικές γενιές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκτός από τους ΠΣΑΠΠ All Stars ανδρών και γυναικών, στην ειδική τελετή βραβεύσεων για τα 50 χρόνια ΠΣΑΠΠ, η οποία θα λάβει χώρα στο NJV Athens Plaza θα πραγματοποιηθούν κεντρικές τοποθετήσεις από τον Γιώργο Μπαντή, Πρόεδρο του ΠΣΑΠΠ αλλά και άλλους επισήμους.

Στην ίδια εκδήλωση θα τιμηθούν οι πρωτεργάτες του ΠΣΑΠΠ Αντώνης Αντωνιάδης, Αριστείδης Καμάρας, Γιώργος Κούδας, Λάκης Νικολάου, Γιώργος Δεληκάρης, Γιάννης Γκαϊτατζής, Βασίλης Σιώκος, Κυριάκος Αποστολίδης, Στάθης Χάιτας, Νίκος Χρηστίδης, Κώστας Αϊδινίου, Νίκος Μάλλιαρης, Γιώργος Σιόντης, Γιάννης Μπαλάφας και Κώστας Λεβέντης, ενώ θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις στη μνήμη των Μίμη Δομάζου, Μίμη Παπαϊωάννου και Άγγελου Κρεμμύδα.

«Ζωντανά» από την Πλατεία Συντάγματος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος, με συνεντεύξεις, καλεσμένους και συνδέσεις από τα γήπεδα και τη Fan Zone. Παράλληλα, τα περίπτερα των χορηγών και τα παιχνίδια θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.

Στον αγωνιστικό χώρο, τη δική της υπογραφή θα βάλει η VAAT Sports, Official Jersey Partner της διοργάνωσης, «ντύνοντας» τις ομάδες ΠΣΑΠΠ All Starς και ΠΣΑΠΠ Women με τις εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν στην Πλατεία Συντάγματος. Με αυτόν τον τρόπο, η VAAT Sports θα βρίσκεται στην καρδιά της αγωνιστικής δράσης και θα αποτελέσει μέρος της εικόνας που θα συνοδεύσει τις ξεχωριστές αναμετρήσεις της ημέρας.

Τα McDonald’s στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια του ΠΣΑΠΠ και στο Football Unity Festival ως Volunteer Sponsor, παρέχοντας γεύματα για τους εθελοντές και τους εργαζομένους της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής.

Ο ΠΣΑΠΠ, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια, είναι ο διοργανωτής της εκδήλωσης.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Awards Ceremony Partner της διοργάνωσης είναι το NJV Athens Plaza.

Official Partners της διοργάνωσης είναι η Remington και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ.

Official Water της διοργάνωσης είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ.

Volunteer Partner της διοργάνωσης είναι η McDonald’s.

Official Jersey Partner της διοργάνωσης είναι η VAAT SPORTS.

Official Supporter της διοργάνωσης είναι η Crystal Audio.

Educational Partner της διοργάνωσης είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Μέρος των εσόδων του Football Unity Festival θα διατεθεί για την υποστήριξη του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. με αθλητικό υλικό και την ενίσχυση των δράσεών του.

Το Sports Production της διοργάνωσης αναλαμβάνει η ActiveMedia Group.