Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιο είναι το πιο φθηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο

Αν ακόμα ψάχνεις πού θα πας διακοπές τον Αύγουστο, μάλλον έχουμε απάντηση.

Αν υπάρχει μία ερώτηση που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, αυτή είναι «ποιο είναι το πιο φθηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο;». Με τις τιμές στα δημοφιλή νησιά να ανεβαίνουν χρόνο με τον χρόνο, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από το ChatGPT να κάνει τη δική του σύγκριση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διαμονή, αλλά και το κόστος των ακτοπλοϊκών.

Η προϋπόθεση ήταν ξεκάθαρη: να μη ληφθούν υπόψη καταλύματα με κακές κριτικές, αλλά αξιοπρεπή δωμάτια στα οποία θα μπορούσε πραγματικά να μείνει ένας ταξιδιώτης. Παράλληλα, το συνολικό κόστος του ταξιδιού έπρεπε να περιλαμβάνει και τα εισιτήρια του πλοίου, αφού πολλές φορές ένα φθηνό δωμάτιο δεν σημαίνει απαραίτητα και οικονομικές διακοπές.

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