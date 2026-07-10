Τήνος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα
Η παράδοση, η τέχνη, η ιστορία και η ομορφιά των Κυκλάδων συναντώνται μοναδικά στην Τήνο, έναν προορισμό που διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ο επισκέπτης για αξέχαστες διακοπές. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων κρύβει πολλές εμπειρίες που μπορείς να ανακαλύψεις φτάνοντας εκεί σε μόλις 2 ώρες καθημερινά από τη Ραφήνα με τα ταχύπλοα της SEAJETS.
Παραδοσιακά χωριά, ιδιαίτερη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, εντυπωσιακές παραλίες, τοπικά προϊόντα και αυθεντική φιλοξενία συνθέτουν έναν προορισμό που σε προσκαλεί να εξερευνήσεις κάθε γωνιά του. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η Τήνος έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη επιλογή για όσους αναζητούν αυθεντικές διακοπές στις Κυκλάδες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιο είναι το πιο φθηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο
- Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι στα ξενοδοχεία με τη βαλίτσα τους
- Ο απόλυτος οδηγός της Πάρου από την Grey Goose: Τα hotspots και τα signature cocktails που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού