Eurovision 2026: Απογοητευμένος ο Ακύλας για τη 10η θέση - «Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω»

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ακύλας μετά τον τελικό της Eurovision 2026 και τη 10η θέση της Ελλάδας, μιλώντας για τη δύσκολη προσωπική του προσπάθεια και ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας ήταν εμφανώς φορτισμένος στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα που έφερε την Ελλάδα στη δέκατη θέση της φετινής διοργάνωσης.

Ο νεαρός καλλιτέχνης δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, τονίζοντας πως το μόνο που τον απασχολούσε ήταν να μην απογοητεύσει όσους τον στήριξαν σε όλη τη διαδρομή προς τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Ειλικρινά, είμαι στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω και να σας στενοχωρήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας το κοινό για τη στήριξη που του παρείχε από την πρώτη στιγμή.

Με εμφανή συγκίνηση, ο Ακύλας μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την προετοιμασία του για τη σκηνή της Eurovision, υπογραμμίζοντας πως κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Σε αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, ίσως και το 200% του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα ό,τι μπορούσα για να ανταποκριθώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να αδικηθήκαμε λίγο», σημείωσε, πριν ευχαριστήσει ξανά την Ελλάδα για την ευκαιρία που του έδωσε να ζήσει την εμπειρία του διαγωνισμού.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση της βραδιάς, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι την προσεχή Παρασκευή κυκλοφορεί το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο «Press Start», το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια.

