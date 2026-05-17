Θρίλερ σε πτήση της Qantas: Επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος και το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στην Ταϊτή

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas από τη Μελβούρνη προς το Ντάλας, όταν επιβάτης επιτέθηκε σε μέλος του πληρώματος. Το αεροσκάφος εκτράπηκε στην Ταϊτή και ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πτήση της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Qantas με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επιβάτης προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο εν ώρα πτήσης, αναγκάζοντας το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Ταϊτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή σε πτήση που είχε αναχωρήσει από τη Μελβούρνη με τελικό προορισμό το Ντάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να δάγκωσε μέλος του πληρώματος, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Επιβάτες παρενέβησαν προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον δράστη μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στην Παπίτ της Γαλλικής Πολυνησίας, όπου ανέλαβαν οι τοπικές αρχές.

Η Qantas επιβεβαίωσε το περιστατικό, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι στον συγκεκριμένο επιβάτη επιβλήθηκε απαγόρευση ταξιδιών με όλες τις πτήσεις της εταιρείας.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απειλητικές ή βίαιες συμπεριφορές στις πτήσεις μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο AFP.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα αυξανόμενων επεισοδίων απείθαρχης συμπεριφοράς σε διεθνείς πτήσεις, που τα τελευταία χρόνια προκαλούν έντονο προβληματισμό στις αεροπορικές εταιρείες και στις αρχές πολιτικής αεροπορίας.

