Γιατί πρέπει να αφήνεις το παντζούρι λίγα εκατοστά ανοιχτό

Το απόλυτο σκοτάδι μπορεί να κάνει το ξύπνημα πιο δύσκολο, ενώ λίγο πρωινό φως βοηθά τον οργανισμό να ενεργοποιηθεί πιο φυσικά.

Στα περισσότερα σπίτια υπάρχει μια συνήθεια που μοιάζει σχεδόν αυτονόητη: το βράδυ τα παντζούρια κατεβαίνουν μέχρι κάτω. Λιγότερο φως, λιγότερος θόρυβος, περισσότερη αίσθηση ησυχίας. Μόνο που, σύμφωνα με ειδικούς, αυτή η πρακτική δεν είναι πάντα τόσο ιδανική όσο φαίνεται.

Η εξήγηση έχει να κάνει με το βιολογικό ρολόι του οργανισμού. Όταν κοιμόμαστε σε απόλυτο σκοτάδι, το σώμα μπορεί να δυσκολεύεται περισσότερο να ενεργοποιηθεί φυσικά το πρωί, ειδικά όταν το ξύπνημα εξαρτάται αποκλειστικά από το ξυπνητήρι του κινητού. Κι αυτό, όσο συνηθισμένο κι αν είναι, δεν θεωρείται ο πιο φυσικός τρόπος για να ξεκινήσει η μέρα.

Το φως που ξυπνά τον εγκέφαλο

Γι’ αυτό, οι ειδικοί προτείνουν μια μικρή αλλαγή: να αφήνουμε το παντζούρι ελάχιστα ανοιχτό, έστω λίγα εκατοστά, ώστε το φως της ημέρας να μπαίνει σταδιακά στο δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να πλημμυρίσει ο χώρος από φως ούτε να χαλάσει ο ύπνος. Η ιδέα είναι απλή: όταν έρθει η ώρα να ξυπνήσουμε, ο εγκέφαλος να έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται την αλλαγή από τη νύχτα στη μέρα.

Με αυτόν τον τρόπο, το ξύπνημα μπορεί να γίνει πιο ομαλό και λιγότερο απότομο. Αντί ο οργανισμός να πετάγεται απότομα από τον ήχο μιας ειδοποίησης, δέχεται πρώτα ένα φυσικό σήμα από το περιβάλλον. Μικρό πράγμα, αλλά καμιά φορά αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά στο πώς ξεκινάς το πρωί.

Για όσους δεν μπορούν με τίποτα να κοιμηθούν με το παντζούρι έστω και λίγο σηκωμένο, υπάρχει και άλλη λύση. Κυκλοφορούν ξυπνητήρια που μιμούνται την ανατολή του ήλιου, εκπέμποντας σταδιακά φως λίγα λεπτά πριν από την ώρα αφύπνισης. Έτσι, δημιουργούν μια παρόμοια αίσθηση με το φυσικό φως του πρωινού.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζεται να αποκλείουμε εντελώς το φως από το υπνοδωμάτιο το πρωί. Ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να αντιδρά στο φως της ημέρας και να το χρησιμοποιεί ως σήμα αφύπνισης. Άρα, λίγα εκατοστά ανοιχτό παντζούρι μπορεί να είναι αρκετά για ένα πιο φυσικό και λιγότερο βίαιο ξύπνημα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ