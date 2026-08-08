5 σκέψεις που ταλανίζουν τους τελειομανείς ανθρώπους - Και μόνο εκείνοι θα καταλάβουν

Αυτό που για εσένα δικαιολογείται με ένα απλό “δεν πρόλαβα”, για εκείνους αποτελεί προσωπική ήττα.

Η τελειομανία συχνά παρερμηνεύεται ως ένα θετικό χαρακτηριστικό. Πολλοί τη συνδέουν με την επιμέλεια, τη φιλοδοξία και την υψηλή απόδοση. Ωστόσο, οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στην υγιή επιδίωξη της αριστείας και στην τελειομανία που γίνεται πηγή άγχους και αυτοκριτικής. Στη δεύτερη περίπτωση, η αξία του ανθρώπου αρχίζει να εξαρτάται από τις επιδόσεις του.

Οι άνθρωποι με έντονες τάσεις τελειομανίας δεν βασανίζονται μόνο από τις απαιτήσεις που θέτουν οι άλλοι. Τις περισσότερες φορές, ο πιο αυστηρός κριτής είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Ένα μικρό λάθος, μια καθυστέρηση ή μια αποτυχία που για κάποιον άλλον μοιάζει ασήμαντη, μπορεί να μεταφραστεί μέσα τους ως η μεγαλύτερη απόδειξη ανικανότητας.

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