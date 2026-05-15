Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τη διαρροή σημειωμάτων και βίντεο των δύο 17χρονων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία μετά τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων και βίντεο από την υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, καθώς και η αναπαραγωγή βίντεο από το σημείο της τραγωδίας.

Με εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχωρά στη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενες πράξεις που σχετίζονται με τη διαρροή και δημοσιοποίηση του υλικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία μετά από δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, στα οποία δημοσιοποιήθηκαν τόσο τα σημειώματα όσο και εικόνες από τον τόπο του περιστατικού.

«Απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση»

Στην εισαγγελική παραγγελία γίνεται λόγος για «απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση» στοιχείων που αφορούν ανήλικα πρόσωπα, επισημαίνοντας ότι μέσω του οπτικοακουστικού υλικού αποκαλύπτονται στοιχεία ταυτότητας τόσο των θυμάτων όσο και συγγενικών τους προσώπων.

Παράλληλα, τονίζεται πως η ανεξέλεγκτη προβολή τέτοιων λεπτομερειών ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στη δημόσια σφαίρα, ιδιαίτερα όταν αφορά ευάλωτους ανήλικους.

Οι εισαγγελικές αρχές υπογραμμίζουν επίσης τον κίνδυνο ψυχικής επιβάρυνσης ή ακόμη και μιμητικής επίδρασης σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογική ευαλωτότητα.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνθήκες υπό τις οποίες διέρρευσαν τα σημειώματα και το βίντεο, αλλά και στο εάν παραβιάστηκαν διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και της μνήμης των ανήλικων κοριτσιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τα όρια δημοσιοποίησης ευαίσθητου υλικού, ιδιαίτερα όταν αφορά ανηλίκους και τραγικά περιστατικά με σοβαρό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο.

