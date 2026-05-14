Κατέληξε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Συγκλονίζει η τραγωδία με τα δύο κορίτσια.

Βαθαίνει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της από πολυκατοικία.

Η ανήλικη είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μαζί με φίλη της έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην περιοχή της Ηλιούπολης. Η πρώτη 17χρονη είχε χάσει τη ζωή της λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 17χρονη κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση, επιχειρώντας να συνθέσουν το χρονικό της τραγωδίας που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, στο σχολικό περιβάλλον των κοριτσιών και στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο μαθήτριες είχαν ανέβει στην ταράτσα της πολυκατοικίας από όπου έπεσαν, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ