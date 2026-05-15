Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

Για αιώνες χαρακτήριζε τα εγκαταλελειμμένα παιδιά στην Ισπανία και αποτελούσε κοινωνικό στίγμα. Σήμερα, το επώνυμο Expósito φέρουν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι με περηφάνια.

Για αιώνες, ένα και μόνο επώνυμο αρκούσε στην Ισπανία για να αποκαλύψει μια προσωπική τραγωδία. Το οικογενειακό όνομα «Expósito» αποτελούσε δημόσια ένδειξη ότι κάποιος είχε εγκαταλειφθεί ως βρέφος και μεγάλωσε χωρίς γονείς.

Η προέλευση του επωνύμου εντοπίζεται στη λατινική λέξη expositus, που σημαίνει «εγκαταλελειμμένος» ή «αυτός που αφέθηκε έξω». Το όνομα αποδιδόταν σε νεογέννητα που εντοπίζονταν έξω από εκκλησίες, μοναστήρια, νοσοκομεία ή ορφανοτροφεία, χωρίς στοιχεία για την ταυτότητα της οικογένειάς τους.

Σε μια εποχή όπου η κοινωνική θέση και η καταγωγή καθόριζαν τη ζωή ενός ανθρώπου, το συγκεκριμένο επώνυμο λειτουργούσε σαν μόνιμη υπενθύμιση αποκλεισμού. Τα παιδιά που το έφεραν συχνά στιγματίζονταν από την κοινωνία, ενώ η ίδια τους η ταυτότητα συνδεόταν με την εγκατάλειψη.

Τα επώνυμα που δίνονταν στα εγκαταλελειμμένα παιδιά

Όταν δεν υπήρχαν γονείς για να δηλώσουν όνομα, τα ιδρύματα αναλάμβαναν να καταγράψουν τα παιδιά με πρόχειρες ή συμβολικές ονομασίες. Έτσι εμφανίστηκαν επώνυμα όπως «Blanco», «Incógnito» ή «Diosdado», ενώ σε περιοχές της Καταλονίας χρησιμοποιούνταν ακόμη και θρησκευτικές εκφράσεις όπως «Deulofeu».

Σε άλλες περιπτώσεις, τα παιδιά έπαιρναν το όνομα κάποιου ευεργέτη ή της περιοχής όπου βρέθηκαν. Στη Ναβάρα, για παράδειγμα, αρκετά ορφανά καταγράφονταν με το επώνυμο «Goñi».

Ωστόσο, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν συνδέθηκε τόσο έντονα με την κοινωνική περιθωριοποίηση όσο το «Expósito».

Η ιστορικός Λόλα Βαλβέρδε έχει επισημάνει ότι τα παιδιά αυτά συχνά αντιμετωπίζονταν σαν να έφεραν τα ίδια ευθύνη για την καταγωγή τους. Το επώνυμο λειτουργούσε ως ένα διαρκές κοινωνικό στίγμα, που δύσκολα μπορούσε να κρυφτεί.

Από κοινωνική καταδίκη σε στοιχείο ταυτότητας

Το κοινωνικό βάρος του επωνύμου ήταν τόσο έντονο ώστε οι Κανονισμοί του Ισπανικού Μητρώου του 1958 έδιναν τη δυνατότητα αλλαγής επωνύμων -που μαρτυρούσαν την άγνωστη καταγωγή- ανάμεσά τους και το «Expósito».

Παρά τη δυνατότητα αυτή, πολλοί επέλεξαν να το διατηρήσουν. Με το πέρασμα των δεκαετιών, το όνομα έχασε σταδιακά την αρνητική της χροιά και μετατράπηκε σε μέρος της οικογενειακής ιστορίας χιλιάδων ανθρώπων.

Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας, περισσότεροι από 34.000 πολίτες έχουν το «Expósito» ως πρώτο επώνυμο, ενώ πάνω από 37.000 το φέρουν ως δεύτερο. Υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες άνθρωποι καταγεγραμμένοι ως «Expósito Expósito», καθώς και αρκετοί με την παραλλαγή «Espósito».

Η μεγαλύτερη παρουσία του επωνύμου εντοπίζεται κυρίως στην Ανδαλουσία, στο Μπανταχόθ και στο Λούγκο.

Αυτό που κάποτε αποτελούσε κοινωνική «σφραγίδα» ντροπής έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο μνήμης και αντοχής. Για πολλούς, το να φέρουν σήμερα το επώνυμο «Expósito» σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και τιμούν μια δύσκολη οικογενειακή διαδρομή που για χρόνια έμενε στο περιθώριο της ιστορίας.

