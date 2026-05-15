Metallica στην Αθήνα: Οι εισπράξεις-ρεκόρ από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τα έσοδα του Σταδίου

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινήθηκαν οι εισπράξεις από τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, με πάνω από 90.000 θεατές και εκτιμώμενα έσοδα έως 13 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά live events άφησε η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, με τις εισπράξεις από τα εισιτήρια να κυμαίνονται σε πρωτοφανή επίπεδα για τα ελληνικά δεδομένα.

Η εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος συγκέντρωσε περισσότερους από 90.000 θεατές, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές προσελεύσεις που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Η διοργανώτρια εταιρεία έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μουσική διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, με το ενδιαφέρον να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Για λόγους σύγκρισης, η συναυλία της Madonna το 2009 στο πλαίσιο της περιοδείας «Sticky & Sweet Tour» είχε προσελκύσει περίπου 75.000 θεατές, ενώ οι U2 το 2010, με το «360 Tour», είχαν φτάσει περίπου τις 83.000 παρουσίες στο ίδιο στάδιο.

Η διοργάνωση της High Priority Promotions προσέλκυσε κοινό όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από 91 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της συναυλίας και τη δυναμική του μουσικού τουρισμού.

Sold out μέσα σε λίγες ώρες

Η προπώληση για τα μέλη του fan club ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2025 και εξαντλήθηκε άμεσα, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στη διάθεση εισιτηρίων για τους συνδρομητές της διοργανώτριας εταιρείας δύο ημέρες αργότερα.

Με την έναρξη της γενικής προπώλησης στις 30 Μαΐου, η ζήτηση εκτοξεύθηκε, οδηγώντας σε ταχύτατο sold out και επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση των Metallica στο ελληνικό κοινό.

Οι τιμές των εισιτηρίων και οι εκτιμήσεις για τα έσοδα

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από περίπου 86 ευρώ στις πιο οικονομικές ζώνες έως και 214 ευρώ στις προνομιακές θέσεις, ενώ τα εισιτήρια αρένας διαμορφώνονταν κοντά στα 144 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το «Snake Pit», ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο κέντρο της σκηνής, όπου η τιμή συμμετοχής έφτανε τα 550 ευρώ.

Με βάση τη χωρητικότητα του ΟΑΚΑ, τη διάρθρωση των ζωνών και τις διαθέσιμες κατηγορίες εισιτηρίων, οι συνολικές εισπράξεις εκτιμάται ότι διαμορφώθηκαν μεταξύ 11 και 13 εκατ. ευρώ μόνο από την πώληση εισιτηρίων.

Στην παραπάνω εκτίμηση δεν περιλαμβάνονται τα VIP packages, τα οποία προσέφεραν εμπειρίες υψηλού επιπέδου, όπως backstage ξενάγηση, πρόσβαση στο Snake Pit, φωτογράφιση πάνω στη σκηνή και συμμετοχή σε αποκλειστικά fan events.

Το κορυφαίο πακέτο «Nothing Else Matters - Snake Pit Experience» κόστιζε περίπου 2.445 ευρώ και περιλάμβανε σειρά premium υπηρεσιών και προνομίων για τους φανατικούς οπαδούς του συγκροτήματος.

Παράλληλα, σημαντικά θεωρούνται και τα έσοδα από merchandise, τρόφιμα και ποτά εντός του σταδίου, τα οποία αυξάνουν αισθητά το συνολικό οικονομικό «πακέτο» της διοργάνωσης.

Τα έσοδα του ΟΑΚΑ

Σημαντικό οικονομικό όφελος φαίνεται πως προέκυψε και για το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα του σταδίου από τη συναυλία υπολογίζονται μεταξύ 350.000 και 400.000 ευρώ, μέσω ποσοστών επί των εισιτηρίων.

Η παγκόσμια επιτυχία της περιοδείας

Η περιοδεία “M72 World Tour” των Metallica ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 από το Άμστερνταμ και μέχρι σήμερα έχει προσελκύσει περίπου 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Μέχρι τα τέλη του 2025, η περιοδεία είχε αποφέρει περισσότερα από 517 εκατ. δολάρια από 70 συναυλίες, κατατάσσοντάς τη ανάμεσα στις πιο εμπορικές μουσικές περιοδείες της τελευταίας δεκαετίας.

Η κοινωνική δράση των Metallica

Μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο διατίθεται μέσω του ιδρύματος “All Within My Hands” σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Το ίδρυμα των Metallica, που δημιουργήθηκε το 2017, έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατ. δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα εκπαίδευσης, δράσεις κατά της επισιτιστικής κρίσης και πρωτοβουλίες ανακούφισης περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

* Με πληροφορίες από το forbesgreece

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ