«Το νιώσαμε»: Οι Metallica αποθέωσαν το ελληνικό κοινό μετά τη συναυλία στην Αθήνα

Οι Metallica ευχαρίστησαν το ελληνικό κοινό για την «καυτή» συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκαν πάνω από 90.000 θεατές.

Με ένα θερμό μήνυμα στα social media, οι Metallica ευχαρίστησαν το ελληνικό κοινό για τη μαζική παρουσία στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Το θρυλικό συγκρότημα έκανε λόγο για νέο ρεκόρ προσέλευσης, αποκαλύπτοντας πως περισσότεροι από 90.000 θεατές βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη εμφάνιση της μπάντας στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «M72».

Στην ανάρτησή τους, οι Metallica ανέφεραν: «Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην #MetallicaFamily στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Πάνω από 90.000 από εσάς στρατολογηθήκατε και πιστέψτε μας... το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε την Παγκόσμια Περιοδεία #M72».

Η συναυλία χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως μία από τις καλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τους fans να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η Αθήνα αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της περιοδείας τους, με τα μέλη του συγκροτήματος να δείχνουν εμφανώς εντυπωσιασμένοι από την ανταπόκριση και τον παλμό του ελληνικού κοινού.

