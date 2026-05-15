Γιάννης Σπανός: Το κύμα που δεν ρυτίδιασε σε μια κασέτα

Ο «Μελωδία 99.2» επιστρέφει στον λόφο του Λυκαβηττού, την Πέμπτη 4 Ιουνίου, για ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον συνθέτη Γιάννη Σπανό.

Βάλε την κασέτα αγόρι μου και άκου δίχως ντροπή. Εξάλλου, τι είναι ο «θάνατος» της αναλογικής ζωής μπροστά στην ψηφιακή ντροπή; Η κατάκτηση του μέλλοντος είναι, του έξω από δω, του ως εδώ που σταθερά και αθόρυβα γίνεται ως εκεί που κάποιος ψάχνει τον προσωπικό του νταραβερτζή (sic). Και αν θέλεις να μιλήσεις για το τώρα, για το πώς επιβιώνουμε σε υπόγεια και στοές, άκου την ιστορία της πόλης, άκου το κύμα που δεν ρυτίδιασε και έμεινε για πάντα νέο. Αυτό το μικρό αντικείμενο που δεν ανήκει σε μουσείο, αλλά στην επανάληψη της μνήμης που τον κόσμο προχωρά, αυτό θα σου δείξει τι σημαίνει να νιώθεις το χάδι της μουσικής και την αγάπη του δημιουργού, του κυρίου Γιάννη Σπανού.

Το όνομα μπορεί να μη λέει πολλά σε έναν πιτσιρικά που σκρολάρει ασταμάτητα στο Tik Tok, όμως έχει πει πολλά στις προηγούμενες γενιές και οι γενιές προχωράνε και στέκονται σε αυτόν τον κόσμο μέσα από την ευαισθησία, τη δύναμη του λόγου, σε όλες τις μορφές του, και τη συγκίνηση τη στιγμής. Τι άνθρωποι θα ήμασταν αν δεν συγκινούμασταν; Τι άνθρωποι θα ήμασταν αν δεν μεταφέραμε το υγρό πυρ της μοναδικής κατάστασης που επιβεβαιώνει την ομορφιά μας; Στις 4 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, η κασέτα του «Μελωδία 99.2» θα παίξει για τον κύριο Γιάννη Σπανό.

Ο κύριος Σπανός



Και ενώ το κείμενο γράφεται, πρώτα στο μυαλό και μετά περνά στα δάχτυλα και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παίζουν τα κομμάτια που δημιουργήσει-δωρίσει ο κύριος Γιάννης Σπανός. Η χρησιμοποίηση του συνοδευτικού ουσιαστικού έχει τη σημασία του. Ακούς τις μελωδίες, τα ηχοτοπία, τις συνθέσεις, που στηρίζουν και ανυψώνουν τους στίχους των κομματιών και αμέσως συνδέεις την ευγενική φυσιογνωμία που βλέπεις στις φωτογραφίες με την υψηλή τέχνη και τον ανυπόκριτο σεβασμό που διέπει αυτόν τον άνθρωπο. Το χαμόγελο-αγκαλιά που απλώνει, τα χέρια-γέφυρες πάνω στο πιάνο και τα τραγούδια του που έχουν κύρος, ομορφιά, ήθος, ευγένεια.

Ο κύριος αυτός, λοιπόν, μας έδωσε την ηρεμία και το υγρό βλέμμα του ελληνικού τραγουδιού. Ξέρετε σε ποια χωροχρονική φάση μας βάζουν οι δημιουργίες του; Σε αυτήν που είσαι μόνος στο σαλόνι σου, κρατάς το ποτήρι με το ουίσκι και ενώ όλος ο κόσμος αποχωρεί, εσύ μονολογείς για το δάκρυ που κάποτε ξόδεψες και για το χαμόγελο που κράτησες. Και όταν σβήνεις τα φώτα και περνάς μπροστά από τον καθρέφτη, λες πότε δεν θα φύγουμε. Εδώ θα μείνουμε για πάντα. Αυτός είναι ο κύριος Γιάννης Σπανός και αυτά που θα ακούσετε στις 4 Ιουνίου είναι το γύρισμα της κασέτας που διορθώθηκε με έναν στυλό bic.

Ας είναι καθαρός και ευγενικός ο ουρανός…



Η πρωτοβουλία του ραδιοφωνικού σταθμού «Μελωδία 99.2» να τιμήσει τον Γιάννη Σπανό είναι αξιόλογη και κομμάτι του συλλογικού χρέους μας προς τον μεγάλο δημιουργό. Αυτό που πρέπει να ξέρετε πριν κλείσετε το εισιτήριο σας, είναι ότι στο μελωδικό, λυρικό, βαθιά ανθρώπινο σύμπαν του Γιάννη Σπανού, θα βρεθούν η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, η Μαρία Αλαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου.

Το ποια κομμάτια θα ερμηνεύσουν μην σας απασχολεί. Το παιδί που έχετε μέσα σας να πάρετε μαζί σας, αυτό που σας κοιτά από το μέλλον και αυτό που θέλει στο τώρα όνειρα και ελπίδες. Κι αν θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι ακόμα, ας είναι η ευχή να έχει καλό καιρό εκείνο το βράδυ, ας είναι ο ουρανός καθαρός και ευγενικός, όπως ήταν ο κύριος Γιάννη Σπανός. Τα υπόλοιπα αφήστε τα στις φωνές και στις νότες…

INFO

H Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τραγουδούν: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Συμμετέχουν: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ενορχήστρωση – διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Παίζουν οι μουσικοί:

Σπύρος Παναγιωτόπουλος - τύμπανα

Κίτσος Παρασκευάς - μπάσο

Τάκης Φαραζής – πιάνο

Αλέξανδρος Μποτίνης - τσέλο

Ντίνος Χατζηιορδάνου - ακορντεόν

Γιώργος Θεοδωρόπουλος - πλήκτρα

Γιάννης Παπαζαχαριάκης - κιθάρες

Νίκος Σαμαράς - μπουζούκι, μαντολίνο, τρομπέτα

Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Ηχολήπτης FOH: Γιάννης Παξεβάνης

Ηχολήπτης σκηνής: Μανόλης Ζαννίδης

Autocue: Ανδρέας Κακουλάκης

Φωτογραφία αφίσας: Κατερίνα Μαριανού

Ευχαριστούμε θερμά τη Σοφία Μαγκαφά για την υποστήριξή της στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη Περίδη και την Celestial Arts and Entertainment Productions για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην διεξαγωγή της συναυλίας μας.



Επικοινωνία - Προβολή στα media: Zuma Communications

