Μαλδίβες: Τραγωδία με πέντε νεκρούς Ιταλούς τουρίστες σε σπηλαιοκατάδυση

Πέντε Ιταλοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια σπηλαιοκατάδυσης σε βάθος 50 μέτρων. Ανάμεσα στα θύματα καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας και ερευνητές.

Σοκ προκαλεί στις Μαλδίβες η τραγωδία με πέντε Ιταλούς δύτες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων σε μεγάλο βάθος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύτες συμμετείχαν σε κατάδυση περίπου 50 μέτρων, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι παγιδεύτηκαν ενώ επιχειρούσαν να κινηθούν μέσα σε σπηλαιώδη σχηματισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ο στρατός των Μαλδίβων γνωστοποίησε ότι ένα από τα πτώματα εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 60 μέτρων, ενώ θεωρείται πιθανό πως και οι υπόλοιποι τέσσερις αγνοούμενοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ειδικά συνεργεία δυτών με εξοπλισμό βαθιάς κατάδυσης, καθώς η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μαλέ, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι αρχές είχαν εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για τη θαλάσσια κυκλοφορία και την αλιευτική δραστηριότητα, λόγω ισχυρών ανέμων και αυξημένου κυματισμού.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι πέντε Ιταλοί είχαν βουτήξει το πρωί της Πέμπτης, όμως δεν επέστρεψαν ποτέ στο καταδυτικό σκάφος. Το πλήρωμα ειδοποίησε άμεσα τις αρχές όταν διαπιστώθηκε η εξαφάνισή τους.

Αργότερα, το Πανεπιστήμιο της Γένοβας επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται μία καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της, καθώς και δύο νεαροί ερευνητές. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πανεπιστήμιο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Παρότι οι Μαλδίβες θεωρούνται κορυφαίος προορισμός για καταδύσεις και θαλάσσιο τουρισμό, τα ατυχήματα αυτού του είδους παραμένουν σχετικά σπάνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά σοβαρά περιστατικά με δύτες και επισκέπτες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες υποβρύχιας εξερεύνησης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, έμπειρη Βρετανίδα δύτρια έχασε τη ζωή της κοντά στο νησιωτικό θέρετρο Ελαϊντού, ενώ ο σύζυγός της πέθανε λίγες ημέρες αργότερα έπειτα από σοβαρή ασθένεια.

