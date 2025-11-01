Παγκόσμια πρωτιά: Οι Μαλδίβες γίνονται η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε μια ολόκληρη... γενιά!

Ένα τολμηρό κοινωνικό πείραμα ξεκινά στις Μαλδίβες , το οποίο θα αποδείξει αν πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς καπνό.

Οι Μαλδίβες έγιναν από σήμερα η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει εντελώς το κάπνισμα σε ολόκληρη γενιά πολιτών, εφαρμόζοντας έναν νόμο κατά του καπνού για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η ριζοσπαστική αυτή απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, στοχεύει -σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας- στη δημιουργία «μιας γενιάς χωρίς καπνό» και θεωρείται ορόσημο στην παγκόσμια πολιτική δημόσιας υγείας, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο πρώτος νόμος κατά του καπνού που αφορά σε μια ολόκληρη γενιά

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι οποιοσδήποτε έχει γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 2007 ή αργότερα απαγορεύεται να αγοράζει, χρησιμοποιεί ή πωλεί προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες. Το μέτρο ισχύει όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τους επισκέπτες της νησιωτικής χώρας του Ινδικού Ωκεανού, η οποία αποτελείται από 1.191 κοραλλιογενή νησάκια γνωστά για τα πολυτελή θέρετρά τους.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο Μοχαμέντ Μουίζου, που προώθησε το νομοσχέδιο νωρίτερα φέτος, επιδιώκοντας να περιορίσει τις ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα και να αλλάξει ριζικά την κουλτούρα της χώρας γύρω από τον καπνό.

Αυστηρά πρόστιμα και πλήρης απαγόρευση ηλεκτρονικών τσιγάρων

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο άτομο τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 ρουφιά (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος ή ηλεκτρονικών τσιγάρων επιφέρει ποινή 5.000 ρουφιά (περίπου 320 δολάρια).

Η κυβέρνηση επιβάλλει, επίσης, πλήρη απαγόρευση της εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η απόφαση των Μαλδίβων έρχεται σε μια περίοδο που αρκετές χώρες εξετάζουν παρόμοιες πολιτικές. Η Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, είχε θεσπίσει παρόμοιο νόμο το 2022, ο οποίος ωστόσο ανεστάλη το 2024. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το μοντέλο των Μαλδίβων μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα κράτη που επιδιώκουν να μειώσουν το κάπνισμα με πιο ριζοσπαστικά μέσα.

