ΕΕ: Έρχεται ενιαίο εισιτήριο τρένου για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη από μία πλατφόρμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει ενιαίο ψηφιακό εισιτήριο τρένου για όλα τα κράτη μέλη, με στόχο πιο εύκολες κρατήσεις και λιγότερη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις.

Σε μια κίνηση που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι με τρένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στον σχεδιασμό ενός ενιαίου ψηφιακού εισιτηρίου για μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών.

Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι επιβάτες θα μπορούν να κλείνουν ολόκληρα σιδηροδρομικά ταξίδια -ακόμη και όταν αυτά περιλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς παρόχους και διασυνοριακές διαδρομές- με μία μόνο συναλλαγή.

Τέλος στην ταλαιπωρία των κρατήσεων

Σήμερα, οι ταξιδιώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά αναγκάζονται να αναζητούν ξεχωριστά δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, τιμές και όρους μετακίνησης σε διαφορετικούς ιστότοπους εταιρειών.

Αυτό όχι μόνο δυσκολεύει τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού, αλλά δημιουργεί και προβλήματα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή αλλαγών, καθώς οι διαδικασίες αποζημίωσης και υποστήριξης δεν είναι ενιαίες.

Η πρόταση της ΕΕ επιδιώκει να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το ζήτημα, μειώνοντας την ταλαιπωρία και απλοποιώντας τη συνολική εμπειρία του επιβάτη.

Μοντέλο τύπου «αεροπορικών κρατήσεων»

Το νέο σύστημα αναμένεται να λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο των πλατφορμών κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων, όπως η Skyscanner ή η Google Flights, όπου ο χρήστης μπορεί να δει συγκεντρωμένα όλες τις διαθέσιμες επιλογές για ένα ταξίδι.

Η προτεινόμενη πλατφόρμα θα επιτρέπει σύγκριση δρομολογίων με βάση την τιμή, τη διάρκεια του ταξιδιού και -σε ορισμένες περιπτώσεις- περιβαλλοντικούς δείκτες, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους επιβάτες.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ανακοινώσεις, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία για τη διαμόρφωση ενός πιο ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού μοντέλου.

Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι απλή, καθώς οι εθνικοί σιδηροδρομικοί φορείς λειτουργούν σήμερα με διαφορετικά τεχνολογικά και εμπορικά μοντέλα.

Παρά τις δυσκολίες, ο στόχος παραμένει η δημιουργία ενός πιο «ανοιχτού» και προσβάσιμου ευρωπαϊκού δικτύου μετακινήσεων, που θα επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν πιο εύκολα και ενιαία σε ολόκληρη την ήπειρο.

