Ινδός είχε... άγιο: Εκσφενδονίστηκε 12 μέτρα στον αέρα από θύελλα και έζησε (vid)

Άνδρας από την Ινδία είχε... άγιο καθώς εκτοξεύτηκε πάνω από 12 μετρά στον αέρα από θύελλα και, παρ' όλα αυτά, κατάφερε να επιβιώσει.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας στην Ινδία εκτινάχθηκε σε ύψος άνω των 12 μέτρων.

Το περιστατικό συνέβη όταν η μεταλλική στέγη από την οποία κρατιόταν, στην προσπάθειά του να προστατευτεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παρασύρθηκε από τις σφοδρές ριπές του ανέμου.

Επιβίωσε από θαύμα

Ο άνδρας κατάφερε να βγει ζωντανός από την τρομακτική αυτή περιπέτεια στο χωριό Μπαμιγιάνα.

Αν και τραυματίστηκε κατά την πτώση του στο έδαφος και νοσηλεύεται, ο ίδιος περιέγραψε από το νοσοκομείο ότι βρέθηκε σε τεράστιο ύψος και έχασε τις αισθήσεις του για το πού ακριβώς προσγειώθηκε, καθώς το σχοινί με το οποίο προσπαθούσε να συγκρατηθεί κόπηκε από τη δύναμη του αέρα.

Εκατόμβη νεκρών από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Ινδία

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστροφικής καταιγίδας με ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που έπληξε την πολιτεία Ουτάρ Πραντές, αφήνοντας πίσω της περισσότερους από 100 νεκρούς. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης δεκάδες τραυματισμούς πολιτών, βιβλικές καταστροφές σε κατοικίες, καθώς και εκατοντάδες απώλειες ζώων.

Το μεγαλύτερο πλήγμα από τη φονική θεομηνία δέχθηκε η ευρύτερη περιοχή της ιερής πόλης Πραγιαγκράτζ. Οι κάτοικοι περιγράφουν συνθήκες απόλυτου σκότους για μισή ώρα, με τους ανέμους να παρασύρουν από τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες μέχρι παχιά στρώματα σκόνης άνθρακα, ενώ οι περισσότερες απώλειες ανθρώπινων ζωών οφείλονται σε πτώσεις δέντρων, υποχώρηση τοίχων και καταρρεύσεις στεγάστρων.

