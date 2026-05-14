Χ. Κούτρας: «Φανταστείτε να σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα στο ΟΑΚΑ... είναι πρόβλημα» (vid)

Ο Χρήστος Κούτρας φαντάστηκε τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα στο T Center Athens και ο Γιάννης Ντσούνος απάντησε με νόημα.

Το όνειρο των απανταχού μπασκετόφιλων για ταυτόχρονη συνύπαρξη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο Final 4, δεν θα λάβει σάρκα και οστά, καθώς οι Πράσινοι ηττήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Game 5 στην έδρα της Βαλένθια και έμειναν εκτός διεκδίκησης του πολυπόθητου τροπαίου.

Στον αντίποδα, οι Πειραιώτες έχοντας εξασφαλίσει εδώ και μέρες την συμμετοχή τους στην τελική φάση της λίγκας, θα αγωνιστούν την Παρασκευή 22 Μαΐου σε ένα T-Center Athens που -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- θα είναι βαμμένο στα ερυθρόλευκα, γεγονός που από μόνο του αποτελεί ιδανική αφορμή για να διεξαχθεί η σχετική... καζούρα ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Ερυθρόλευκη καζούρα στον αέρα

Η καζούρα αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από το κάδρο της πρωινής εκπομπής «Αταίριαστοι», η οποία συχνά-πυκνά στέκεται στα της αθλητικής επικαιρότητας.

«Φανταστείτε την εικόνα να σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού... Είναι ένα πρόβλημα αυτό», ανέφερε ο -όχι και τόσο προβληματισμένος μπροστά στο ενδεχόμενο- Χρήστος Κούτρας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ντσούνος, ο οποίος στέκεται στην πράσινη οπαδική όχθη, φάνηκε να υπερθεματίζει στο σχόλιο του συναδέλφου του: «Μεγάλο, μεγάλο...».

