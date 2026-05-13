Ατύχημα για τον Akyla μετά τον Α' Ημιτελικό της Eurovision: «Σήμερα πονάω λίγο» (vid)

Ο Akylas πανηγύρισε έντονα την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision, γεγονός που οδήγησε σε έναν μικρό τραυματισμό αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Λόγω αυτού του περιστατικού, ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να ακυρώσει αρκετές από τις προγραμματισμένες του υποχρεώσεις για την Τετάρτη (13/5), προκειμένου να αναρρώσει.

Το μίνι ατύχημα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος

Μιλώντας σε εκδήλωση των Wiwibloggs στο Wien Museum της Βιέννης, ο καλλιτέχνης περιέγραψε με ειλικρίνεια πώς συνέβη το περιστατικό. Η ένταση της στιγμής και η χαρά για το θετικό αποτέλεσμα τον παρέσυραν σε έντονους πανηγυρισμούς, με αποτέλεσμα να υποστεί ένα μυϊκό τραβηγμα.

Συγκεκριμένα, ο Akylas δήλωσε: «Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένας μυς στην πλάτη μου λίγο. Μην ανησυχείτε θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό αλλά ναι, σήμερα πονάω λίγο. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω εδώ να σου μιλήσω».

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε τη σημασία της ξεκούρασης ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για τη μεγάλη βραδιά του τελικού, παρά την τρέχουσα δυσφορία που αισθάνεται. Παρόλο που ο πόνος τον ανάγκασε να περιορίσει τις κινήσεις του, επέλεξε να μην ακυρώσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση στην εκδήλωση για να βρεθεί κοντά στους υποστηρικτές του.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Έπρεπε να ακυρώσω πολλά πράγματα που είχα σήμερα ώστε να είμαι εντάξει και για τις επόμενες ημέρες, αλλά ήθελα να έρθω εδώ. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».

