Ο Κάτοχος απελευθέρωσε τις «Κουκουβάγιες»

Ο Κάτοχος, με το νέο του άλμπουμ «Κουκουβάγιες», κερδίζει την αγάπη και τον σεβασμό μας.

Για να κάνεις μουσική και να περάσει στον ακροατή θέλει αλήθεια, θάρρος, φαντασία και λίγη σοφία. Για να κάνεις ραπ θέλει όλα τα προηγούμενα και την ατυχία του δρόμου, του κόσμου, του ατόμου, τόπου, του χρόνου, του συνανθρώπου. Και για να κάνεις το αρνητικό θετικό θέλει τη φωνή «γυμνή» και αποφασισμένη. Θέλει να κρατήσεις το μικρόφωνο με μία σκέψη: θα σας τα ρίξω μάγκες σε μια ζαριά και ό,τι θέλει ας γίνει! Αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η επιδίωξη, βγαίνει από την εμπειρία, την τόλμη και τον έλεγχο του αυθόρμητου. Κάπως έτσι το σκαμμένο πεδίο γίνεται ανέγγιχτη πεδιάδα…

Και μπορεί να χρησιμοποιούμε λογοτεχνικές/κάπως ποιητικές, προσεγγίσεις, όμως η ραπ δημιουργία δεν ξεφεύγει από την ουσία αυτών. Η διαφορά είναι ότι ο ράπερ πρέπει να έχει πάντα λόγο ουσιαστικό, βαρύ πάτημα και ό,τι δίνει σε αυτόν που τον ακούει να είναι αληθινό, να έχει τα σημάδια του δημιουργού, τις προσπάθειες, τις εσωτερικές αμυχές και τη δύναμή του που τον κάνει να ξεφεύγει από την αφωνία και τον συμβιβασμό. Όταν μοιράζεσαι ραπ τραγούδι, ΕP, άλμπουμ, οφείλεις να είσαι αυτός που δεν θα απομακρυνθεί από τον διπλανό του, οφείλεις να του πεις το όμορφο παραμύθι και να γίνεις μια στιγμή της ζωής τους άλλου. Ο Κάτοχος πετυχαίνει ακριβώς αυτό με το LP «Κουκουβάγιες».

Το παιδί και ο ενήλικας που ραπάρει



Η δουλειά αυτή έχει κάτι το νοσταλγικό, κάτι το old school, κάτι από εμάς που κάποτε ήμασταν παιδιά και θέλαμε να αντιγράψουμε τα «πατήματα» των ράπερ που αγαπήσαμε. Ο Κάτοχος, όμως, δεν κάνει (μόνο) μια ανάποδη πορεία, δεν περπατά στη οδό των αναμνήσεων, αλλά από κει ξεκινά για να δείξει τι σημαίνει αυθεντική ραπ έκφραση. Ξέρετε, αυτή που δίνει σημασία στο βάθος του «μπιτ», στους παρασκηνιακούς ήχους και στο πώς τοποθετείται η φωνή στον ρυθμό της μουσικής.

Ο Κάτοχος αξιοποιεί το μελωδικό τοπίο για να ξεδιπλώσει το φωνητικό εύρος του. Ήρεμος, άνετος, ευπροσάρμοστος στα επίπεδα της παραγωγής και πάντα με μια ερμηνευτική παρουσία που σέβεται τις αρχές και την εξέλιξη του ραπ παιχνιδιού. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει μια φευγάτη ατμόσφαιρα, μια αθωότητα που ενώνει το παιδί με τον ενήλικα που ξέρει καλά γιατί ραπάρει: για την ομορφιά και τη δύναμη αυτής της μουσικής. Ο τρόπος που παραδίδει ο Κάτοχος τους στίχους και την όλη παραγωγή είναι γεμάτος αγάπη γι’ αυτό που κάνει και γι’ αυτό που ζει και έχει ζήσει.

Εξωστρέφεια, νοσταλγία, λυρισμός



Το άλμπουμ χωρίζεται σε δύο μέρη, το καθένα έχει από έξι κομμάτια. Και στα δύο υπάρχει ο συνδυασμός εξωστρέφειας, νοσταλγίας, λυρισμού. Σε κάποια τραγούδια επικρατεί η ευαισθησία και η απλότητα της αφήγησης και σε κάποια άλλα αναδεικνύονται τα skills του Κατόχου. Σωστό tming στο «πάτημα» στο μπιτ, κατανόηση της έντασης που χρειάζεται να δώσει στη φωνή και σωστός έλεγχος στο flow. Την παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο Nosfer. Πολλά τα ηχοτοπία, οι μουσικές παρεμβολές και τα μπιτ με να «σκάνε» να καθαρά και να δίνουν τον χώρο που πρέπει στον ερμηνευτή. Οι «Κουκουβάγιες» έχουν και συνεργασίες και μάλιστα αξιόλογες. Ο Κάτοχος έχει feat από Hatemost, Tsaki, Ταφ Λάθος, καλλιτέχνες που ουσιαστικό ραπ λόγο-έκφραση. Από τα 12 κομμάτια θα ξεχωρίσουμε τα «Έκθεση», «40 πυρετό», «Πρώτο θέμα», «Καλημέρα κόσμε». Με αυτή τη δουλειά ο Κάτοχος δείχνει ότι εκτιμά όσα έχει πετύχει, όσα με την αξία του έχει κερδίσει και τα επιστρέφει στο κοινό. Σεβασμός και αγάπη του αξίζει.

