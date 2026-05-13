«Όταν» ακούσεις το νέο single του Σπύρου Γραμμένου (vid)

Το νέο τραγούδι, "Όταν", του Σπύρου Γραμμένου μας προετοιμάζει γι’ αυτό που θα ακολουθήσει πολύ σύντομα: τον καινούργιο του δίσκο.

Όταν θα έρθει ο καιρός να γνωρίσω το Σπύρο Γραμμένο δεν θα ξέρω τι να του πω, θα τα έχω δει και ακούσει όλα απ’ αυτόν. Όταν θα βρεθούμε τυχαία στον δρόμο θα τον καταλάβω από τις τιράντες και τα μούσια. Από τη μουσική του; Όταν γίνει αυτό θα το ξέρω, θα το κρατήσω, θα το κλείσω σε θήκη κιθάρας και με αυτό θα συνεχίσω. Όταν έρθουν και σου πουν εδώ δεν είναι τόπος και χρόνος για στιχάκια, σατιρικά λογάκια, για χαρούμενες μουσικές και μαγκιές, εσύ κράτα το πιο τρελό και ψαγμένο σου βλέμμα και ξεκινά παίζει το αόρατο έγχορδο που έχεις πάντα στο στήθος σου.

Όταν οι Metallica παίξουν τον «Κουκουλοφόρο» τότε θα ξέρω ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Όταν οι τιράντες γίνουν θηλιά στον λαιμό καθαρμάτων, τότε θα ξέρω ότι κάτι αλλάζει. Όταν πιώ φραπέ που θα είναι φραπές και ο χασάπης θα δίνει κρέας γεμάτο αρμύρα, τότε θα κάνω επιτυχία το έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ. Και όταν ακούσω το νέο κομμάτι του Γραμμένου, θα ξέρω ότι έχω το δικαιώμα να τον έχω… όχι, δεν το λέω. Αλλά γιατί όχι; Ναι, θα τον έχω γραμμένο τον Γραμμένο στο κινητό μου για να κάνουμε συνέντευξη. Τι νομίζατε; Μέχρι τότε ας ακούσουμε ξανά και ξανά το «Όταν».

«Όταν» θα είσαι ξαπλωμένος στην παραλία…



Πατάω ΕΔΩ για να ακούσω ΕΚΕΙ, κάπου στο σπίτι, στο γραφείο, στο μετρό (αν έχει σήμα το κινητό), στην παραλιακή, στην παραλία, το νέο single του Σπύρου Γραμμένου. Δεν ψήνομαι να πατήσω replay. Θέλω και εικόνα. Βρίσκω άλλον σύνδεσμο και τώρα μπαίνω ΕΔΩ για να δω και ακούσω ΕΚΕΙ που ήμουν πριν αυτό που δεν έβλεπα. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, διαφήμιση και «πάτα ΕΔΩ για να ακολουθείς». Μετά πάλι διαφήμιση για ρολόγια με τον Τζέραλντ Μπάτλερ και ένας σύνδεσμος για να πας ΕΔΩ, στους «300». Αρχίζεις να «καίγεσαι» και πατάς με μανία «skip», «skip», «skip» (μανία με το πλύσιμό).

Ε, επιτέλους μπαίνει το κομμάτι και βλέπεις τον Γραμμένο ξαπλωμένο σε μια παραλία με βότσαλο (σωστή επιλογή, η άμμος δεν φεύγει εύκολα) να κρατά την κιθάρα του. Θα μπορούσε να είναι κομμένη σκηνή από ταινία του Λάνθιμου. Όχι όμως. Είναι ο Γραμμένος και τα λέει όπως είναι. Πάνω στο βότσαλο, δίπλα στο βότσαλο, μέσα στο βότσαλο, δίπλα από μια σκηνή και μέσα σε μια καλά οργανωμένη σκηνή. Ο Γραμμένος ξέρει τι σημαίνει να λες τα λόγια σου στο σωστό timing και τι καλύτερο από το να βγει το πρώτο κομμάτι του επερχόμενου δίσκου λίγο πριν το καλοκαίρι. Εσείς βρείτε το «Όταν» και πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το «Όταν»



Το τραγούδι έχει ανεβαστικό ρυθμό, εξωστρέφεια, ειλικρίνεια και χιουμοριστικό ύφος που κρύβει και λέει τις αλήθειες που θέλουμε να κλείσουμε σε κάποιον σύνδεσμο του ψηφιακού μας κόσμου. Η ανάλαφρη διάθεση «πατά» γερά στην πραγματικότητα και αναλύει με αμεσότητα τι σημαίνει να είσαι ζευγάρι σε αυτή τη ζωή. Σκεφτείτε την ταινία Η επέλαση των βαρβάρων, του Ντενίς Αρκάν, ή τους Απαράδεκτους της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Μες την «τρέλα» του ο Γραμμένος λέει πάντα τα πιο όμορφα, δύσκολα, πράγματα. Ε, όταν σας δίνει και μυρωδιά θάλασσας και καλοκαιρινής απόδρασης, τι άλλο θέλετε; Λοιπόν, κρατήστε το «Όταν» του Γραμμένου, γράψτε το όνομά του και περιμένετε τον δίσκο του που έρχεται πολύ σύντομα.

INFO

«Όταν», νέο single του Σπύρου Γραμμένου

Στίχοι - Μουσική: Σπύρος

Φωνητικά: Ελένη Ποζατζίδου

Χρήστος Καλκάνης: πλήκτρα

Χάρης Παρασκευάς: μπάσο

Μιχάλης Γαλάνης: τύμπανα

Νίκος Αρβανίτης: κιθάρες

Ναταλία Κοκώση: κρουστά

Ηχογράφηση - μίξη: Δημήτρης Δημητριάδης, Zero Gravity Studio

Mastering: Ανέστης Ψαραδάκος, Athens Mastering Studio

Video:

Cinematographer: Ariadne Dourou

Μοντάζ - Color Grading: Ελισάβετ Φωτοπούλου

*Ο Σπύρος Γραμμένος σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook και ΕΔΩ

