Έκοψαν το air condition στους εργαζόμενους για οικονομία, αλλά το γραφείο των διευθυντών ήταν… Σιβηρία

Εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι η εταιρεία έκοψε τον κλιματισμό για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά στα γραφεία των στελεχών το κρύο παρέμενε.

Μια ιστορία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήρθε στο φως μέσω της πλατφόρμας Reddit, όπου ένας εργαζόμενος περιέγραψε ανώνυμα την κατάσταση που επικρατεί στην εταιρεία του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η διοίκηση ανακοίνωσε μέσω email ότι το κλιματιστικό θα σταματούσε να λειτουργεί καθημερινά μετά τις 15:00, παρότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ολοκλήρωνε το ωράριό του στις 18:00.

Οι εργαζόμενοι έφερναν ανεμιστήρες από το σπίτι

Για να αντέξουν τις τελευταίες ώρες της εργασίας μέσα στη ζέστη, αρκετοί υπάλληλοι αναγκάστηκαν να φέρουν δικούς τους ανεμιστήρες από το σπίτι. Η κατάσταση προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια όταν ένας εργαζόμενος ανέβηκε στον όροφο της διοίκησης για να παραδώσει κάποια έγγραφα. Μόλις βγήκε από το ασανσέρ, διαπίστωσε ότι ο χώρος των διευθυντών ήταν… παγωμένος, καθώς ο κλιματισμός συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά.

Η εταιρεία φέρεται να δικαιολόγησε την εξαίρεση, υποστηρίζοντας ότι η νέα πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας δεν αφορά τα γραφεία των διευθυντικών στελεχών ούτε τις αίθουσες συσκέψεων, καθώς εκεί ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με σημαντικούς πελάτες.

Η αντίδραση του προσωπικού έγινε ακόμη πιο έντονη όταν, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν υψηλές θερμοκρασίες στο γραφείο, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έστειλε ερωτηματολόγιο ζητώντας προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η άνεση των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε νέα κύματα αγανάκτησης, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι η λύση στο πρόβλημα ήταν ήδη γνωστή: η λειτουργία του κλιματισμού σε ολόκληρο το κτίριο.

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