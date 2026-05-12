Γαλλία: Καταγγελία για σαμποτάζ σε αισθητήρες θερμοκρασίας για κέρδη σε στοιχηματική

Τζογαδόροι παραποίησαν αισθητήρες μετεωρολογικού σταθμού για να κερδίσουν λεφτά σε στοιχηματική εταιρεία.

Η Météo-France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αισθητήρες θερμοκρασίας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle δέχθηκαν εξωτερική παρέμβαση.

Στόχος φαίνεται πως ήταν η χειραγώγηση των αποτελεσμάτων για στοιχήματα στην πλατφόρμα Polymarket, επιτρέποντας σε ορισμένους χρήστες να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.

Η «ύποπτη» άνοδος της θερμοκρασίας: Με αναπτήρα ή σεσουάρ έγινε η ζημιά

Τα δεδομένα έδειξαν ανωμαλίες κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου. Συγκεκριμένα, στις 15 Απριλίου, ενώ το απόγευμα η θερμοκρασία ήταν 18°C, ξαφνικά γύρω στις 21:30 εκτοξεύθηκε στους 22°C, προτού πέσει ξανά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αυτή η απότομη άνοδος συνέπεσε με την ολοκλήρωση στοιχημάτων στο Polymarket, όπου πάνω από 500.000 δολάρια είχαν πονταριστεί στη θερμοκρασία του Παρισιού. Ένας ανώνυμος παίκτης με το όνομα "xX25Xx", πόνταρε 119 δολάρια ότι η θερμοκρασία θα ξεπερνούσε τους 18°C εκείνο το βράδυ και κέρδισε 21.398 δολάρια.

Η Météo-France κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία του αεροδρομίου, κάνοντας λόγο για «φυσικά ευρήματα σε ένα από τα όργανα». Υπάρχουν εικασίες ότι κάποιος χρησιμοποίησε αναπτήρα ή ένα φορητό σεσουάρ μαλλιών για να ζεστάνει τεχνητά τον αισθητήρα ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόταν για να «κλειδώσει» το στοίχημα.

Τα στοιχεία που «καίνε» τους παίκτες

Η εταιρεία αναλύσεων Bubblemaps ανέφερε ότι κανένας άλλος μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή του Παρισιού δεν κατέγραψε παρόμοια αύξηση, ενώ το ποντάρισμα του χρήστη εκείνη την ημέρα ήταν 20 φορές μεγαλύτερο από το συνηθισμένο του.

Παράλληλα, ο σταθμός του Charles de Gaulle ήταν ο μοναδικός που χρησιμοποιούσε το Polymarket για να επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των στοιχημάτων του.

Μετά τις αποκαλύψεις, το Polymarket σταμάτησε να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και στράφηκε στον σταθμό του αεροδρομίου Le Bourget για τη διευθέτηση των στοιχημάτων, ενώ οι έρευνες των γαλλικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

