Μια μικρή πόλη δύο ώρες από τη Μαδρίτη αναζητά νέους κατοίκους: Οικόπεδα από 100 ευρώ

Δήμος στην Ισπανία, δύο ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, δημοπρατεί οικόπεδα σε συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει την πληθυσμιακή συρρίκνωση και να επαναφέρει τη ζωή στους δρόμους της.

Η αγροτική Ισπανία αναζητά εναλλακτικές λύσεις για να μην... εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Olmeda de la Cuesta, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Κουένκα που έχει λανσάρει μια πολύ δελεαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους.

Το μέτρο του δήμου συνίσταται στη δημοπράτηση οικοπέδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο.

Οι προϋποθέσεις για την αγορά οικοπέδου

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να δελεάσει οικογένειες, νέους επιχειρηματίες, τηλεργαζόμενους και οποιονδήποτε θέλει να αλλάξει τον θόρυβο και το στρες της μεγάλης πόλης με μια πιο ήσυχη ζωή.

Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, οι αρχές απαιτούν να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτει βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Μόλις αποκτήσουν το οικόπεδο ή την κατοικία, οι νέοι γείτονες πρέπει να εγγραφούν στα δημοτολόγια του δήμου. Η δήλωση της επίσημης κατοικίας στον δήμο είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για την πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες και για τη διασφάλιση ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί με πραγματικό και σταθερό τρόπο.

Μια ευκαιρία για επιχειρηματικότητα στη φύση

Η ζωή στην Olmeda de la Cuesta σημαίνει υιοθέτηση ενός εντελώς διαφορετικού ρυθμού ζωής, περιτριγυρισμένου από ήσυχους δρόμους, φυσικά τοπία, πέτρινα σπίτια και ένα πολύ χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

Σε εργασιακό επίπεδο, οι πιο παραδοσιακές επιλογές στην περιοχή συνδέονται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις κατασκευές. Ωστόσο, ο δήμος θέλει να κοιτάξει προς το μέλλον και ενθαρρύνει τους νέους κατοίκους να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Για να το διευκολύνει αυτό, το χωριό προωθεί έργα που έχουν σχεδιαστεί για εκείνους τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ανοίξουν αγροτικά καταλύματα, μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις, καταστήματα χειροτεχνίας ή γαστρονομικούς χώρους.

