Αποστολή δέματος στο εξωτερικό το καλοκαίρι: Τιμές, καθυστερήσεις και τι πρέπει να προσέξετε το 2026

Οι αποστολές προς εξωτερικό αρχίζουν να αυξάνονται από τώρα.

Κάθε χρόνο στο Demataki παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο. Από τον Μάιο και μετά αρχίζουν να αυξάνονται σημαντικά οι αποστολές προς εξωτερικό, κυρίως από οικογένειες που ψάχνουν μια μεταφορική για φθηνή αποστολή δέματος στο εξωτερικό, χωρίς όμως να μπλέξουν με καθυστερήσεις ή απρόοπτα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Γερμανία και η Ολλανδία παραμένουν ανάμεσα στους βασικούς προορισμούς για Έλληνες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αρκετοί ενδιαφέρονται για αποστολή δέματος στην Ολλανδία, την Γερμανία ή την Αγγλία, όπου υπάρχουν μεγάλες ελληνικές κοινότητες και αρκετοί φοιτητές.

Ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, πράγματα για τη σχολή, αλλά και τρόφιμα από Ελλάδα είναι από τα πιο συνηθισμένα πράγματα που αποστέλλονται αυτή την περίοδο προς εξωτερικό.

Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι οι μήνες με τη μεγαλύτερη πίεση

Οι περισσότεροι περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο για να οργανώσουν τις αποστολές τους. Εκεί όμως αρχίζει συνήθως και η μεγαλύτερη πίεση. Αυξάνεται σημαντικά ο όγκος αποστολών, περιορίζεται η διαθεσιμότητα και σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλώνουν και οι χρόνοι παράδοσης.

Την ίδια περίοδο αυξάνονται σημαντικά και οι εισαγωγές από εξωτερικό προς Ελλάδα, κυρίως από φοιτητές που ολοκληρώνουν την εξεταστική τους και επιστρέφουν για το καλοκαίρι. Πολλοί στέλνουν πίσω κούτες, βαλίτσες ή μέρος των προσωπικών τους αντικειμένων πριν ταξιδέψουν.

Ο Ιούνιος είναι συνήθως από τις πιο έντονες περιόδους του χρόνου για τέτοιου είδους μεταφορές, ιδιαίτερα από χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία, όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική φοιτητική κοινότητα.

Για αυτό και αρκετοί πλέον προσπαθούν να οργανώσουν νωρίτερα την αποστολή τους, ώστε να αποφύγουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις ή αυξημένο κόστος.

Πόσο κοστίζει ένα δέμα για Γερμανία και τι επηρεάζει την τιμή;

Ειδικά για όσους θέλουν να στείλουν ένα δέμα στη Γερμανία, το τελικό κόστος εξαρτάται κυρίως από το βάρος, τις διαστάσεις και την υπηρεσία αποστολής που θα επιλέξει κάποιος.

Ένα σημείο που αρκετοί δεν γνωρίζουν είναι το volumetric weight (ογκομετρικό βάρος), δηλαδή ότι πολλές φορές η χρέωση γίνεται με βάση τον όγκο του δέματος και όχι μόνο τα πραγματικά κιλά. Ένα ελαφρύ αλλά μεγάλο κουτί μπορεί να χρεωθεί σαν να ήταν αρκετά βαρύτερο.

Ένα economy δέμα συνήθως κοστίζει αρκετά λιγότερο από μια express αποστολή, αλλά χρειάζεται και περισσότερο χρόνο για να παραδοθεί.

Για παράδειγμα ένας τενεκές με ελαιόλαδο , συσκευασμένος σε ξυλοκιβώτιο, κοστίζει περίπου 50 - 60 ευρώ και η παράδοση γίνεται συνήθως σε 7 με 10 ημέρες.

Αντίστοιχα, για ένα δέμα προς Αγγλία, το κόστος μπορεί να επηρεαστεί και από διαδικασίες εκτελωνισμού μετά το Brexit.

Για παράδειγμα, η ίδια αποστολή προς Αγγλία μπορεί να κοστίσει περίπου 65 με 75 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανές τελωνειακές χρεώσεις ή φόροι που μπορεί να προκύψουν κατά την εισαγωγή.

Τι συμβαίνει φέτος με τις τιμές των μεταφορών;

Το 2026, το κόστος μεταφορών επηρεάζεται και από τις διεθνείς εξελίξεις. Η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει συνολικά τον κλάδο των μεταφορών, ενώ οι συζητήσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη μεταφορά πετρελαίου έχουν δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καυσίμων.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αρκετές μεταφορικές εταιρείες εφαρμόζουν προσαυξήσεις καυσίμων που αλλάζουν ανά περίοδο, κάτι που επηρεάζει και τις τιμές αποστολής μέσα στη χρονιά.

Για αυτό και η σωστή χρονική στιγμή παίζει πλέον μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με παλαιότερα.

Πώς να κρατήσετε χαμηλά το κόστος αποστολής δέματος στο εξωτερικό χωρίς να θυσιάσετε την ασφάλεια;

Αν κάποιος θέλει πραγματικά φθηνή αποστολή δεμάτων στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στο τελικό κόστος, χωρίς όμως να γίνονται εκπτώσεις στη συσκευασία.

Η σωστή επιλογή υπηρεσίας, η καλή οργάνωση της αποστολής και η αποφυγή περιττού όγκου μπορούν να μειώσουν αισθητά τη χρέωση, ιδιαίτερα σε αποστολές στις οποίες αυτή βασίζεται στο volumetric weight (ογκομετρικό βάρος). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιαστεί η προστασία του δέματος για να μειωθεί το κόστος.

Η σωστή συσκευασία είναι από τα πιο σημαντικά σημεία μιας διεθνούς αποστολής, ιδιαίτερα όταν ένα δέμα πρόκειται να περάσει από πολλά κέντρα διαλογής μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Ειδικά σε αποστολές με τρόφιμα ή προϊόντα όπως ελαιόλαδο, η σωστή προστασία του δέματος είναι ακόμη πιο σημαντική.

Τι να προσέξετε όταν επιλέγετε μεταφορική για εξωτερικό

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΤ, η ελληνική ταχυδρομική αγορά διακίνησε περίπου 105 εκατομμύρια δέματα το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που δείχνει τη συνεχή ανάπτυξη των αποστολών και των courier.

Η επιλογή μεταφορικής για εξωτερικό δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην τιμή. Σημαντικό ρόλο παίζουν και η αξιοπιστία, η δυνατότητα παρακολούθησης αποστολής (shipping tracking), η σωστή ενημέρωση για πιθανές χρεώσεις αλλά και η υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος κατά τη μεταφορά.

Ειδικά για αποστολές προς Αγγλία, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή ενημέρωση για τελωνειακές διαδικασίες και πιθανές επιπλέον χρεώσεις πριν γίνει η αποστολή.

Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, η σωστή οργάνωση μπορεί να γλιτώσει αρκετό άγχος και καθυστερήσεις.

Τι στέλνουν περισσότερο οι Έλληνες στο εξωτερικό αυτή την περίοδο

Αυτή την περίοδο, τα περισσότερα δέματα προς εξωτερικό περιλαμβάνουν τρόφιμα από Ελλάδα, ρούχα για αλλαγή εποχής, προσωπικά αντικείμενα και υλικό για εξετάσεις ή εργασίες.

Ειδικά πριν το καλοκαίρι, αρκετοί στέλνουν και ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, κάτι που παραμένει πολύ συνηθισμένο σε αποστολές προς χώρες με μεγάλες ελληνικές κοινότητες.

Προς το τέλος Ιουνίου αυξάνονται και οι αποστολές επιστροφής προς Ελλάδα, καθώς αρκετοί φοιτητές και εργαζόμενοι οργανώνουν την επιστροφή τους για το καλοκαίρι ή στέλνουν πίσω μέρος των πραγμάτων τους.

Συμπέρασμα

Η περίοδος Μαΐου - Ιουνίου είναι από τις πιο σημαντικές του χρόνου για αποστολές δεμάτων προς εξωτερικό. Όσοι οργανώνονται νωρίτερα συνήθως πετυχαίνουν καλύτερες τιμές, αποφεύγουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και έχουν περισσότερες επιλογές στις υπηρεσίες αποστολής.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς εξελίξεις και το αυξημένο κόστος μεταφορών κάνουν ακόμα πιο σημαντική τη σωστή επιλογή υπηρεσίας και timing.

