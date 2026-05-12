Σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ: Βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές

Σοβαρά επεισόδια με τραυματίες σημειώθηκαν στο ΑΠΘ από αντιεξουσιαστές προς φοιτητές.

Άγρια επεισόδια εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε σε φοιτητές, μόλις ένα εικοσιτετράωρο πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.

Άγρια συμπλοκή με ρόπαλα: Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί, ομάδα ατόμων που φορούσαν κράνη και κρατούσαν ρόπαλα επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση). Τα επεισόδια ξεκίνησαν από την Πολυτεχνική Σχολή και επεκτάθηκαν στη Νομική, καθώς και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά επτά φοιτητές. Σύμφωνα με το protothema, οι τραυματίες φέρουν κακώσεις στα άνω και κάτω άκρα και χτυπήματα στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και ένας μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι γιατροί αξιολογούν αν κάποιοι από τους νεαρούς χρήζουν μεταφοράς σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Αμέσως μετά το συμβάν, δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στον χώρο του πανεπιστημιακού ιδρύματος για να αποκαταστήσουν την τάξη. Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε οκτώ προσαγωγές.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ