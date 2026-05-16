Survivor: Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό του - «Να κάνετε μια προσευχή για μένα»

Στην πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο Σταύρος Φλώρος, λίγες μόλις ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, κάνοντας ψαροντούφεκο στο Survivor.

Ο άτυχος 24χρονος παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο και από την Παρασκευή (15/5) βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

