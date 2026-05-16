Η Σύρος ανοίγει τις παραλίες της σε όλους: Δωρεάν ομπρέλες και προσβασιμότητα για κάθε επισκέπτη (vid)

Κόντρα στην ακρίβεια, το νησί της Σύρου τοποθετεί 250 δωρεάν ομπρέλες και ενισχύει την πρόσβαση για ΑμεΑ στις παραλίες.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών και η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν κυρίαρχα θέματα συζήτησης, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Το μήνυμα του νησιού είναι σαφές: «οι ακτές αποτελούν δημόσιο αγαθό, προσβάσιμο και ανοιχτό για το σύνολο των πολιτών».

Οι υπηρεσίες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού στις ακτές, στοχεύοντας στην πλήρη ετοιμότητα των υποδομών πριν από τα τέλη Μαΐου.

Δωρεάν σκιά σε κάθε κάτοικο ή τουρίστα της Σύρου

Στην καρδιά αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η παροχή δωρεάν σκιάς μέσω ενός μεγάλου δικτύου που αριθμεί περίπου 250 δημοτικές ομπρέλες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιτρέπει τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους τουρίστες να απολαμβάνουν τη θάλασσα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, μετατρέποντας την ποιοτική παραμoνή στην παραλία από προνόμιο σε καθολικό δικαίωμα.

Παράλληλα με τη δωρεάν χρήση των υποδομών, ο δήμος εστιάζει συστηματικά στην αναβάθμιση της προσβασιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, ενισχύονται συνεχώς οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες, περιλαμβάνοντας ειδικούς διαδρόμους, προσαρμοσμένες αλλαξιέρες και τουαλέτες, καθώς και συστήματα αυτόνομης εισόδου στο νερό.

Το νησί των επτά Γαλάζιων Σημαιών

Η συνολική παρέμβαση στις ακτές του νησιού δεν περιορίζεται στις ομπρέλες και τις υποδομές ΑμεΑ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, ενημερωτικών πινακίδων, χαρτών και πινάκων ανακοινώσεων για την ορθή πληροφόρηση των λουομένων. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται και στη σταθερή βράβευση του νησιού με επτά Γαλάζιες Σημαίες ετησίως, γεγονός που εγγυάται την καθαριότητα και την ασφάλεια των υδάτων.

Αυτή η στρατηγική αναδεικνύει ένα σύγχρονο, κοινωνικά ευαίσθητο μοντέλο φιλοξενίας που βασίζεται στον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Όπως επισημαίνει και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλιών, Γιάννης Βουτσίνος: «Οι ακτές για το νησί αποτελούν δημόσιους χώρους που οφείλουν να παραμένουν λειτουργικοί και φιλόξενοι».

