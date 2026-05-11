Χαμός με τα πατίνια: «Ντου» της Αστυνομίας στην Αττική

Εκτεταμένοι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Πάνω από 200 παραβάσεις για κράνος και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εντατικούς ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στην Αττική, με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες να ξεπερνούν τις 200.

Η ειδική επιχείρηση της Τροχαίας πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαΐου έως και σήμερα, με αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Στόχος της δράσης ήταν η αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών που παρατηρούνται όλο και συχνότερα στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως η οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος αλλά και η χρήση τους υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., συνολικά πραγματοποιήθηκαν 340 έλεγχοι, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 214 παραβάσεις.

Από αυτές:

206 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους

8 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καθώς η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική κίνηση.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι η χρήση κράνους αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας, ενώ η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για πεζούς και οδηγούς.

