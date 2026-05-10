Η ξηρασία αλλάζει τη γεωργία και όλοι στρέφονται στον «πράσινο χρυσό»

Η άνοδος της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ξηρασία ωθούν αγρότες στη νότια Γαλλία να εγκαταλείπουν αμπελώνες και να επενδύουν στην καλλιέργεια φιστικιών.

Η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει με ταχύ ρυθμό τη γεωργική παραγωγή στη νοτιοανατολική Γαλλία, με ολοένα και περισσότερους αγρότες να εγκαταλείπουν παραδοσιακές καλλιέργειες και να επενδύουν στα φιστίκια, που πλέον θεωρούνται ο νέος «πράσινος χρυσός» της περιοχής.

Στην Προβηγκία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία γίνονται ολοένα πιο έντονες, οι παραγωγοί αναζητούν καλλιέργειες που μπορούν να αντέξουν στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Ο Γάλλος αγρότης Benoît Dufay, μιλώντας στην εφημερίδα De Morgen, περιέγραψε με ανησυχία την ταχύτητα με την οποία αλλάζει το τοπικό κλίμα.

«Από το 2018 βλέπουμε ότι το κλίμα εδώ αλλάζει ακόμη πιο γρήγορα απ’ ό,τι είχαν προβλέψει οι επιστήμονες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η La Bastidonne, η περιοχή όπου δραστηριοποιείται, θεωρείται πλέον μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Γαλλίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται σταθερά, ενώ οι βροχοπτώσεις μειώνονται αισθητά, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για πολλές παραδοσιακές καλλιέργειες.

Το φιστίκι ως απάντηση στην ξηρασία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η καλλιέργεια φιστικιού επανέρχεται δυναμικά στη Μεσόγειο. Η άγρια φιστικιά, που... κατάγεται από το ιρανικό οροπέδιο και είχε φτάσει στην περιοχή ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή, φαίνεται να ευνοείται ιδιαίτερα από τις νέες κλιματικές συνθήκες.

Το φιστίκι αντέχει στην ξηρασία, αγαπά τα ξηρά και πετρώδη εδάφη και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τον δυνατό και ξηρό άνεμο μαϊστράλι, ο οποίος συχνά καταστρέφει άλλες καλλιέργειες στη νότια Γαλλία.

«Πριν από πενήντα χρόνια πιθανότατα δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει εδώ», σημειώνει ο Dufay, εξηγώντας πως η άνοδος της θερμοκρασίας έχει δημιουργήσει πλέον σχεδόν ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια.

Από τα αμπέλια στα φιστίκια

Η στροφή αυτή γίνεται ήδη ορατή στην ύπαιθρο της Προβηγκίας. Αγρότες εγκαταλείπουν σταδιακά αμπελώνες και άλλες παραδοσιακές καλλιέργειες, επενδύοντας σε νέους οπωρώνες με φιστικιές.

Η Εμιλί και ο Φαμπιέν, παραγωγοί της περιοχής, αποφάσισαν να μετατρέψουν τους αμπελώνες τους σε φυτείες φιστικιού, βλέποντας πως η ξηρασία δυσκολεύει ολοένα περισσότερο τη διατήρηση της παραγωγής κρασιού.

Όπως εξηγούν, πρόκειται για μια επένδυση που απαιτεί υπομονή και χρόνο. Η πρώτη τους συγκομιδή απέδωσε μόλις τέσσερα κιλά φιστικιών - ποσότητα ανεπαρκή ακόμη και για προσωπική διάθεση, πόσω μάλλον για εμπορική.

«Τα φιστίκια είναι ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα», αναφέρουν, σημειώνοντας πως απαιτούνται έξι έως επτά χρόνια για ουσιαστική παραγωγή και περισσότερο από μία δεκαετία για να γίνει η καλλιέργεια πραγματικά κερδοφόρα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για προϊόντα με φιστίκι -από γλυκά και αλείμματα μέχρι τις viral σοκολάτες φιστικιού που έγιναν δημοφιλείς μέσω TikTok- ενισχύει το ενδιαφέρον των παραγωγών για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

