Δημήτρης Οικονόμου για ΑΕΚ: «Μέχρι τα 48 του Ολυμπιακού έχει πολύ ψωμί ακόμα»

Ο Δημήτρης Οικονόμου συνεχάρη με λίγο... καζούρα τη δίκαιη πρωταθλήτρια ΑΕΚ για τον 14ο τίτλο που κατέκτησε μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Τα συγχαρητήρια του στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ, έδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Δημήτρης Οικονόμου, που δεν παρέλειψε να κάνει και καζούρα για τη σύγκριση με τον Ολυμπιακό.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, 14ο πρωτάθλημα, αλλά μέχρι τα 48 του Ολυμπιακού έχει πολύ ψωμί ακόμα», ανέφερε ο παρουσιαστής με χιούμορ κατά την έναρξη της εκπομπής.

«Δικαίως πρωταθλήτρια η ΑΕΚ»

Ο Δημήτρης Οικονόμου παραδέχθηκε την ανωτερότητα των «κιτρινόμαυρων», καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ στάθηκε και στην εκνευριστική αστοχία του Ολυμπιακού.

«Η ΑΕΚ δίκαια πήρε το πρωτάθλημα, άκουσα και τις δηλώσεις του προέδρου κ. Ηλιόπουλου να μιλάει για ένα "μάγκικο και χωρίς συστήματα-κυκλώματα" πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν ανίκανος να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορούσε να την σπρώξει ένας. "Φου" άμα της έκανες, θα έμπαινε. Εκνευριστικός!».

