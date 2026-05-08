Τέλος τα πατίνια για ανηλίκους - Τι ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση και νέους κανόνες κυκλοφορίας.

Ολική αναθεώρηση του πλαισίου κυκλοφορίας για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βάζοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια των ανηλίκων και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός αποκάλυψε ότι εξετάζεται η καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, κάνοντας λόγο για μια αναγκαία παρέμβαση μπροστά στην επικίνδυνη εικόνα που διαμορφώνεται καθημερινά στους δρόμους των πόλεων.

Όπως ανέφερε, τα πατίνια αποτελούν ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, ωστόσο απαιτείται σαφές θεσμικό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους, την υποχρεωτική ασφάλιση και την επιβολή κανόνων στάθμευσης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αστικής καθημερινότητας, επισημαίνοντας ότι η ανεξέλεγκτη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και κεντρικούς δρόμους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και ασφάλειας για τους πολίτες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, τόσο στον έλεγχο της στάθμευσης όσο και στον περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων πατινιών.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια των αναφορών που είχε κάνει μία ημέρα νωρίτερα στο MEGA, όπου είχε προαναγγείλει αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ο υπουργός σημείωσε ότι η Τροχαία επιχειρεί ήδη να επιβάλει βασικούς κανόνες, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας, ενώ προανήγγειλε νέα ρύθμιση για τους ανήλικους χρήστες.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη χρήση πατινιών σε πεζόδρομους και πλατείες, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο για τη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου, σε συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Ο υπουργός δεν έκρυψε και την προσωπική του θέση για το ζήτημα, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τα περιστατικά ατυχημάτων με ανήλικους. Όπως είπε, «δεν μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει στο σχολείο με πατίνι μέσα στην κυκλοφορία», προειδοποιώντας ότι χωρίς ειδικές υποδομές και αποκλειστικές λωρίδες για ποδήλατα και πατίνια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν και άλλες ζωές.

Η κυβέρνηση αναμένεται το επόμενο διάστημα να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας, ελέγχους και περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως από ανήλικους χρήστες.

