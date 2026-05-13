«Μαγνήτης» για κουνούπια; Η επιστήμη εξηγεί γιατί τσιμπούν εσένα και όχι τον διπλανό σου

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα κουνούπια τσιμπούν εσένα και όχι τον διπλανό σου; Σίγουρα δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Η επιστήμη έχει - για άλλη μία φορά - την απάντηση.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που επιστρέφουν από μια βόλτα γεμάτοι τσιμπήματα κουνουπιών και εκείνοι που παραμένουν ανέπαφοι ακόμα και στις πιο «επικίνδυνες» περιοχές.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο, με τη φυσική οσμή του σώματος και τη γενετική να παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο.

Γιατί εσένα και όχι τον άλλον;

Πολλοί παράγοντες καθιστούν έναν άνθρωπο ελκυστικό για τα κουνούπια. Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το χρώμα των ρούχων (με το κόκκινο, το πορτοκαλί και το μαύρο να τα προσελκύουν περισσότερο) επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους.

Μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν τους ανθρώπους, καθώς χρειάζονται τις πρωτεΐνες του αίματος για την παραγωγή των αυγών τους. Χρησιμοποιούν τις κεραίες τους για να ανιχνεύσουν τη «λεία» τους, στοχεύοντας άτομα με υψηλό μεταβολικό ρυθμό, όπως εγκύους, όσους γυμνάζονται ή όσους έχουν καταναλώσει αλκοόλ, καθώς εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.

Αναφορικά με την ομάδα αίματος, αν και τα στοιχεία είναι αντιφατικά, μελέτη του 2019 έδειξε ότι τα κουνούπια που μεταδίδουν τον δάγκειο πυρετό έδειχναν προτίμηση σε άτομα με ομάδα αίματος Ο.

Το πείραμα με τα δίδυμα: Κι όμως παίζει ρόλο

Αν τα κουνούπια σάς προτιμούν συστηματικά, η ευθύνη μπορεί να βρίσκεται στο DNA σας. Μελέτη του 2015 στο περιοδικό PLOS One έδειξε ότι η γενετική σύσταση ευθύνεται για σχεδόν το 67% της έλξης των κουνουπιών.

Οι ερευνητές εξέτασαν μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες, διαπιστώνοντας ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες (που μοιράζονται το ίδιο DNA) είχαν σχεδόν ταυτόσημα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική μας οσμή, η οποία λειτουργεί είτε ως «μαγνήτης» είτε ως απωθητικό για τα κουνούπια.

